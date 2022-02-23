Spor İtalyan devi Kim için devrede
TRANSFER

İtalyan devi Kim için devrede

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği ve performansıyla beğeni toplayan Güney Koreli stoperi için İtalyan kulübü devrede. Ara transfer döneminde de oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen İtalyan ekibi bir kez daha sarı-lacivertlilerin kapısını çalacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İtalyan devi Kim için devrede
Kim Min-Jea bu sezon 31 resmi maçta görev adı.

Sarı-lacivertli ekibin Güney Koreli savunmacısı Kim Min-Jae gösterdiği performansla beğeni topluyor. Sezon başında Çin Ligi ekiplerinden BJ Guoan'dan transfer edilen 25 yaşındaki Kim için İtalyan basınından bir iddia geldi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Napoli, Fenerbahçeli Kim Min-Jae için önereceği transfer miktarını da belirledi.

Haberde ayrıca Napoli başkanı de Lourentiis, Kim Min-Jae transferi için tüm birimleri seferber edeceği ifade edildi. Oyuncu ile yakından ilgilenen Napoli ara transfer döneminde de Fenerbahçe'nin kapısını çalmıştı.

Kim Min-Jae'nin transferi için sarı lacivertlilerin kapısını çalacak Napoli'nin, bu operasyonda bir hayli ciddi olduğu belirtiliyor.

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