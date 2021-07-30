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İtiraf etti: "Fenerbahçe ile görüştüm"

Kuzey Makedonya ile EURO 2020’de gösterdiği performansla birçok kulübün dikkatini çeken teknik direktör Igor Angelovski, "Fenerbahçe menajerimle bağlantıya geçti ve Fenerbahçe ile görüştük. Böyle büyük bir kulübün benimle temasa geçmesi benim adıma çok önemliydi" dedi.

Haber Merkezi İHA
İtiraf etti: Fenerbahçe ile görüştüm
Igor Angelovski

EURO 2020’de oynattığı oyunla beğeni toplayan teknik direktör Igor Angelovski, turnuvanın ardından yeni bir sayfa açmak için Kuzey Makedonya’nın başından ayrıldı.

Avrupa Şampiyonası’nda güzel bir süreç geçirdiklerini belirten Angelovski, "Mücadelemizle de alkış aldık. Bu turnuva sonrasında bırakma isteğim zaten bulunuyordu ve yerine getirdim. Sonrasında da dünyanın çeşitli yerlerinden kulüplerin ilgisi benim adım mutluluk vericiydi. İtalya Serie A’dan Süper Lig’den iletişime geçen takımlar oldu. Fenerbahçe menajerimle bağlantıya geçti ve Fenerbahçe ile görüştük. Böyle büyük bir kulübün benimle temasa geçmesi benim adıma çok önemliydi" şeklinde konuştu.

"Teklifleri değerlendiriyorum"

Şu ana kadar bir kulüple anlaşma sağlamadığını belirten Igor Angelovski, "Çünkü benim için ilk önemli olan bir kulüple anlaşmaktan ziyade projesi olan bir kulüple anlaşmak. Bu nedenle de gelen teklifleri değerlendirirken neler hedeflediklerine bakmak zorundayım. Çeşitli milli takımlardan da teklifler oldu ama artık bir süre kulüp takımında çalışmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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