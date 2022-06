Jan Vesely'nin ardından bir ayrılık daha

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Jehyve Floyd ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'nun 2021-22 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Jehyve Floyd ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Jehyve Floyd'a teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" denildi.

Takımın başına Dimitris Itoudis'i getirerek yeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe'de Çek pivot Jan Vesely ile de yollar ayrılmıştı.

Fenerbahçe Beko’nun 2021-22 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Jehyve Floyd ile yollarımız ayrılmıştır.



Thank you for everything @jehyve_floyd! pic.twitter.com/kFCwcoaqeP REKLAM June 22, 2022