Spor Jan Veselynin ardından bir ayrılık daha
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Jan Vesely'nin ardından bir ayrılık daha

Başantrenör Dimitris Itoudis ile yeni bir yapılanmaya giren giren Fenerbahçe Kulübü, ABD'li basketbolcu Jehyve Floyd ile yolların ayrıldığını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Jan Veselynin ardından bir ayrılık daha
Vesely, 2014'te transfer olduğu Fenerbahçe'de 4 Basketbol Süper Ligi, 3 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, bir THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Jehyve Floyd ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'nun 2021-22 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Jehyve Floyd ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Jehyve Floyd'a teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" denildi.


Takımın başına Dimitris Itoudis'i getirerek yeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe'de Çek pivot Jan Vesely ile de yollar ayrılmıştı.

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