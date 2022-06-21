Dimitris Itoudis: Fenerbahçe ile tarih yazacağız

Geride bıraktığımız sezonu ligde şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko,Aleksandar Dordevic ile yollarını ayırdıktan sonra Dimitris Itoudis ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıklamıştı. Tecrübeli koç imza töreni düzenlenirken, Itoudis de önemli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Dimitris Itoudis'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Fenerbahçe ile tarih yazacağız"
- "Onur duyuyorum. Çok şanslıyım. Fenerbahçe ailesine geldiğim için çok mutluyum. Fenerbahçe büyüklüğünü biliyorum ama bunu görmek daha da güzel oldu. Fenerbahçe ile tarih yazacağız. Başkanımızın neler yaptığını biliyorum. Bu salonun her yerinde adıma yazılmış mesajları görmek çok güzel. Bu salonda çok özel anlar yaşandı."
"Sarı mirası devam ettireceğiz"
- "Zeljko Obradovic ile aile dostuyuz. Andreas Pistiolis ile de uzun yıllar bir aradaydık ve kendisiyle yakın bir ilişkimiz var. Rekabet hep olacak. Partizan, Anadolu Efes, Galatasaray... Bunların hepsi büyük takımlar. Rekabet devam edecek. Herkes kazanmak için oynuyor. Sarı mirası devam ettireceğiz."
"İyi bir takım kuracağız"
- "Oyuncular hakkında konuşuyoruz, tabloyu netleştirmek için zaman gerek. taraftarlar rahat uysun. Fenerbahçe'de herkes büyük hedefler için çalışıyor. İsimleri açıklayamıyorum. Maurizio Gherardini'yi gerekirse gece 03:00'te uyandırırım. 7/24 çalışacağız. İyi bir takım kuracağız."
"Görüşmeler devam ediyor"
- "Jan Vesely ile konuştum. Bu onun için aile kararı. Katkısı tartışılmaz. Nando de Colo ile de konuştum. 5 yıl beraber çalıştık. Bu işimizi kolaylaştırıyor. Scottie Wilbekin ile de görüşmeler sürüyor. Başkanımız gerekli fedakarlığı yapacaktır."
Günaydın! 🟡🔵
Başantrenörümüz Dimitris Itoudis'in İstanbul'daki ilk anları şimdi sizlerle! 🎞#YellowLegacy pic.twitter.com/vk1R7Q9eCg
Günaydın! 🟡🔵