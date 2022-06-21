Dimitris Itoudis: Fenerbahçe ile tarih yazacağız

Ekonomi

Beş ayda 10 milyar dolarlık makine ihracatı

Türkiye'nin makine ihracatı yılın ilk 5 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 8,3 artarak 10,1 milyar dolar oldu. Mayıs ayı incelendiğinde en yüksek ihracat Almanya'ya yapılırken, onu İtalya ve Fransa izledi.