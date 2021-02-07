Spor Jean Michael Seri karantinaya girdiği otelden direkt maça gitti
SÜPER LİG

Jean Michael Seri karantinaya girdiği otelden direkt maça gitti

Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen Jean Michael Seri, devre arası transfer döneminde Fransa Ligi takımlarından Bordeaux'a imza atmıştı. Fildişili orta saha oyuncusu bugün ilk maçına çıkarken ilginç bir olay yaşandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Jean Michael Seri
Jean Michael Seri

Galatasaray'ın eski oyuncusu Jean Michael Seri, Fransa Ligi takımlarından Bordeaux'a transfer olmuştu. Tecrübeli orta saha oyuncusu bugün ilk kez forma giydi.

Fulham'dan kiralanan oyuncu şubat ayının ilk gününde bir otelde karantinaya girmişti. Seri bu karantina sürecinde teknik heyetin kendisine verdiği rapor doğrultusunda otel odasında çalışmalar gerçekleştirmişti.

  • Fildişili yıldız, bugün oynanan Brest maçına karantinasının bitmesiyle birlikte otelden gitti ve mücadelenin 57. dakikasında karşılaşmaya dahil oldu.

Bordeaux 1-0 öndeyken oyuna dahil olan Seri, beklenen performansı sergileyemezken, Brest sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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