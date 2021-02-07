Jean Michael Seri karantinaya girdiği otelden direkt maça gitti

Galatasaray'ın eski oyuncusu Jean Michael Seri, Fransa Ligi takımlarından Bordeaux'a transfer olmuştu. Tecrübeli orta saha oyuncusu bugün ilk kez forma giydi.

Fulham'dan kiralanan oyuncu şubat ayının ilk gününde bir otelde karantinaya girmişti. Seri bu karantina sürecinde teknik heyetin kendisine verdiği rapor doğrultusunda otel odasında çalışmalar gerçekleştirmişti.

Fildişili yıldız, bugün oynanan Brest maçına karantinasının bitmesiyle birlikte otelden gitti ve mücadelenin 57. dakikasında karşılaşmaya dahil oldu.

Bordeaux 1-0 öndeyken oyuna dahil olan Seri, beklenen performansı sergileyemezken, Brest sahadan 2-1 galip ayrıldı.