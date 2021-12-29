John Nash mezarında ters döner

Süper Lig tarihinde hiç görmediğimiz bir ilk yarıyı geride bıraktık. Futbolun lokomotifi olan ve her sezonu onların arasındaki rekabet üzerinden okuduğumuz İstanbul’un 3 büyükleri yarışta bu kadar geri kalmamıştı. Öyle ki ikisi bu süreçte teknik direktörleri ile yollarını ayırdı. Üstelik bir tanesi geçen sezon iki kupa kazanmış Sergen Yalçın’dı. Bu durum bile bize artık futbolun tahammül sınırlarının çok aşağıya geldiğini, başarıların hatrının sadece o sezonluk olduğunu gösterdi. Vitor Pereira konusunda ise şaşırmadım.

Çünkü Fenerbahçe’de aşağı yukarı her sezon benzer şeyler yaşanıyor ve bu öğrenilmiş çaresizlik şeklinde devam ediyor. Genele baktığımız zaman; 20 takımın mücadele ettiği ligde 14 teknik adam sezonun ilk yarısını tamamlayamadı. Bunların arasında Kasımpaşa 3 teknik adam değiştirdi. Dünyanın hiçbir liginde henüz ilk yarı bitmeden takımların yüzde 70’i teknik direktörünü değiştirmez. Yanlış okumadınız; ilk yarıda teknik adam değiştirme oranı yüzde 70. Dünyanın herhangi bir ülkesinde herhangi biriyle futbol muhabbeti yaparken, Türkiye Süper Ligi’nde 20 takımda 14 kez teknik direktör değiştirildiğini söyleseniz, komiklik yapmaya çalıştığınızı zannederler. Onlara şaka gelen şey bizim gerçeğimiz.

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Peki bu süreçte kaç kulüpte başkan ve yönetim değişikliği oldu dersiniz? SIFIR. Yani olup bitenin tüm sorumluluğu teknik direktörlere kesilerek görevlerine son verildi. Ancak futbol ortamının içinde bulunduğu sportif ve ekonomik başarılardan da anlaşılacağı gibi, kulüp başkanları bu süreci mükemmel geçirdi! Bu durum, futbolumuzun gerek ulusal gerekse uluslararası alanda dibe vurmasının ana nedenlerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Ne istediğimizi bilmiyoruz. Hedefimizi kestiremiyoruz. Tabi bütün başkanların vizyonu ligin zirvesi! Onlar kadro, bütçe, tesis, ortam olarak bütün imkanları kusursuz şekilde teknik direktörlerin ayağına sermelerine rağmen, teknik adamların yüzde 70’i bu işi beceremiyor! Yüzde 70’i yetersiz. Ancak rakamlar bize başkanların yüzde 100’ünün kulüpleri çok iyi yönettiğini gösteriyor. Rakamlar yalan söyler mi? Vaziyet ortada!

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Bu iş matematiği de sorgulatır hale getirdi bize. Acaba matematik dediğimiz şey yalan mıydı? Dört işlem, türev, integral, sinüs, cosinüs, tanjant, kotanjant, hepsi yalan mıydı? Hayatı, Russell Crowe’un başrolünü oynadığı “Akıl Oyunları” filmiyle sinemaya uyarlanan ve 2015’te vefat eden ünlü matematikçi John Forbes Nash, Süper Lig’in ilk yarısındaki şu tabloya baksa mezarında ters döner.

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