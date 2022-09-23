Jorge Jesus Beşiktaş derbisine odakladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Lige verilen milli arayı değerlendirerek sözlerine başlayan Jorge Jesus, "3 günlük iznin ardından çalışmalarımıza bugün tekrardan başlıyoruz. Bazı oyuncuların toparlanabilmesi açısından bu ara bize iyi geldi, önemliydi. Benim için de Portekiz’e gidip ailemi görme fırsatıydı. Hepimiz izinden daha enerjik bir şekilde dönüyoruz. Fenerbahçe, bu ara öncesince çok güçlü, iyi bir performans sergiliyordu. Tabii ki ideali bizim için ara vermemek olurdu ama milli maçlar var. Dolayısıyla bu dönemde de lige verilen arada gelişmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pek çok oyuncumuz mili takımlarında ülkelerini temsil ediyorlar.” dedi.

REKLAM

Deneyimli teknik adam, İsmail Yüksek'in Milli Takım'daki ilk maçında gösterdiği performansını da çok beğendiğini aktararak, "Onlar gol attıkça hepimiz mutlu oluyoruz. Oyuncularımızın milli takımlarında yüksek performans sergilediklerini gördüğümüzde hem teknik direktör olarak ben mutlu oluyorum hem de taraftarlarımız mutlu oluyorlar. Tabii ki oyuncuların değeri bildiğimiz bir şey ama bunu ortaya çıkarmak için, oyuncuların bireysel anlamda kendilerini geliştirebilmesi için çok çalışıyoruz. Özellikle İsmail’in ilk milli maçında çok iyi bir performans göstermiş olmasından dolayı çok memnunum. Bence milli takımın geleceğindeki önemli oyunculardan biri olacak. Biz, belirtmiş olduğum gibi bütün kolektif çalışmalarımızı aslında bireysel olarak oyuncuların en iyilerini çıkarabilmek için yürütüyoruz." şeklinde konuştu.

REKLAM

Son olarak Beşiktaş maçına konsantre olduklarını ifade eden Jesus, "Takımımızın hafta hafta gelişim gösterdiği görüldü. Teknik ekibimiz de fikirleri sahada daha iyi uygulamaya başladı. Gelişim göstererek bugünlere kadar geldik. Şimdi önümüzde benim Türkiye’ye oynayacağım ilk derbi maçı olan Beşiktaş maçı var. Bugünden itibaren o maçın hazırlıklarına başlayacağız. Şu anda burada 12 oyuncumuz var, diğerleri milli takımlardalar. Bugünden itibaren ilk odağımız bir sonraki oynayacağımız derbi maçı olacak. Her derbi maçı taraftarlar için heyecan vericidir. Taraftarlar bu maça odaklanır. Bizler de tabii ki bu maça odaklanıyoruz ama sadece derbi maçlarına değil, oynadığımız her maça en mümkün olduğu kadar odaklanarak çıkıyoruz. Taraftarlarımız her geçen gün bizimle daha çok birlik oluyorlar. Bizim yanımızda olsunlar, bize inansınlar çünkü onlar bizim yanımızda olduğu zaman biz daha güçlüyüz. Sadece Fenerbahçe’de değil genellikle futbol dünyasında zaman zaman spekülasyonlar çıkar ama Fenerbahçe taraftarının her zaman takımının yanında ve birlik olması çok önemli. Biz, onlar için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Bize inansınlar, biz de onlara inanıyoruz." şeklinde konuştu.