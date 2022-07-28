Jorge Jesus: Bugün bir maç kaybettik ama bir takım kazandık

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Dinamo Kiev'i ağırladı. 0-0 biten ilk maçın ardından sahasında Kiev'e 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
"Bir takım kazandık"
Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus maç sonu takımına sahip çıktı. Soyunma odasında futbolcularına tek tek sarılan Portekizli Teknik Adam; çok üzgün gözüken oyuncularından kafalarını kaldırmalarını istedi. Takıma seslenen dünyaca ünlü teknik direktör; “Bugün bir maç kaybettik ama bir takım kazandık. Çok koştunuz, çok savaştınız. 1,5 saat 10 kişiyle oynadınız hiç kolay değil” ifadelerini kullandı.
- Futbolcularını teselli ve motive eden Jesus; “Bugün elemeden elendik ama gelecek başarı dolu olacak” şeklinde konuştu.