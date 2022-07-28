Jorge Jesus: Bugün bir maç kaybettik ama bir takım kazandık

Fenerbahçe taraftarından Ukrayna ekibi Dinamo Kiev maçında skandal tezahürat: Stat "Putin" sesleriyle inledi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Dinamo Kiev'i ağırladı. Maça damga vuran olay ise 57. dakikada yaşandı.



Buyalsky'nin Dinamo Kiev'i 0-1 öne geçiren golünün ardından Fenerbahçe tribünlerinin 'Vladimir Putin' şeklinde tezahüratı büyük tepki çekti.



Rusya'nın işgali altında olan Ukrayna'nın en büyük iki takımından biri olan Dinamo Kiev'e tepki göstermek isteyen Fenerbahçe taraftarlarının 'Vladimir Putin' tezahüratı, dünya basınında geniş şekilde gündem oldu.



Sarı-lacivertliler, normal süresi 1-1 biten mücadelenin uzatma dakikalarında yediği golle Ukrayna ekibine 2-1 yenilerek sahadan mağlup ayrıldı ve Şampiyonlar ligi defterini bu sene de kapatmış oldu.

