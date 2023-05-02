Jorge Jesus: "Kalitemiz yeter"

Futbolcular, kendi aralarında yaptıkları konuşmalarda şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin önümüzdeki karşılaşmalarda mutlaka puan kaybedeceğini ve kalan maçları kazanmaları halinde şampiyon olabileceklerini ifade ediyor. Birçok fırsatı değerlendiremediklerini kaydeden sarı-lacivertli futbolcular, şampiyonluk şansını son maça kadar dene yeceklerini ve savaşacaklarını kaydetti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da oyuncularıyla yaptığı konuşmada, "Kendi işimize odaklanacağız ve maçlarımızı kazanacağız. Galatasaray ile aramızdaki fark 3'e indi, ancak halen rakibimizin arkasından geldiğimiz için tüm maçlarımızı kazanmamız gerekiyor" dedi. Portekizli teknik adam yaptğı değerlendirmede, "Birlik olup, kalitemizi sahaya yansıtırsak, kalan maçlarımızı kazanacağımıza inancım tam. Yeter ki siz de buna inanın. Ligde sonuna kadar savaşacağız. Biz her zaman elimizden geleni yapıp sonuna kadar savaşacağız" diye konuştu. Fenerbahçe de yönetim de takımı motive etmek için çaba gösterecek.