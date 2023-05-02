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Spor

Jorge Jesus: "Kalitemiz yeter"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, lider Galatasaray ile puan farkının 3'e inmesinden sonra takımla yaptığı konuşmada, "Birlik olup, kalitemizi sahaya yansıtırsak, kalan maçlarımızı kazanacağımıza inancım tam. Yeter ki siz de buna inanın" dedi.

Haber Merkezi
09:32 . 2/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Fenerbahçe ligde ikinci sırada yer alıyor.

Fenerbahçe ligde ikinci sırada yer alıyor.

Süper Lig'de ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'de, lider Galatasaray'ın derbide Beşiktaş'a kaybetmesiyle yeniden şampiyonluk umutları yeşerdi. Sarı-lacivertli futbolcular kalan maçları kazanmaları halinde şampiyonluğa ulaşacaklarına inanıyor.


Futbolcular, kendi aralarında yaptıkları konuşmalarda şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin önümüzdeki karşılaşmalarda mutlaka puan kaybedeceğini ve kalan maçları kazanmaları halinde şampiyon olabileceklerini ifade ediyor. Birçok fırsatı değerlendiremediklerini kaydeden sarı-lacivertli futbolcular, şampiyonluk şansını son maça kadar dene yeceklerini ve savaşacaklarını kaydetti.


"Sonuna kadar savaşacağız"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da oyuncularıyla yaptığı konuşmada, "Kendi işimize odaklanacağız ve maçlarımızı kazanacağız. Galatasaray ile aramızdaki fark 3'e indi, ancak halen rakibimizin arkasından geldiğimiz için tüm maçlarımızı kazanmamız gerekiyor" dedi. Portekizli teknik adam yaptğı değerlendirmede, "Birlik olup, kalitemizi sahaya yansıtırsak, kalan maçlarımızı kazanacağımıza inancım tam. Yeter ki siz de buna inanın. Ligde sonuna kadar savaşacağız. Biz her zaman elimizden geleni yapıp sonuna kadar savaşacağız" diye konuştu. Fenerbahçe de yönetim de takımı motive etmek için çaba gösterecek.






#Fenerbahçe
#Jorge Jesus
#Galatasaray
31 dakika önce
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