Spor Jesustan Portekize mesaj Görüşmeye hazırım
FUTBOL FUTBOL

Jesus'tan Portekiz'e mesaj: Görüşmeye hazırım

Portekiz basınından Record, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Portekiz Futbol Federasyonu'na, 'milli takım için görüşmeye hazırım' mesajı yolladığını yazdı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Jorge Jesus Portekiz Milli Takımının başına mı geçecek?
Jorge Jesus

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupasında büyük hüsran yaşayan takımlardan biri de Portekiz olmuştu. Cristiano Ronaldo gibi bir silahını yedek bırakan ve ardından Dünya Kupası'ndan elenen Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos görevden alınmıştı.

Federasyonun milli takım teknik direktörlüğü için en az 3 alternatifi bulunuyor. Portekiz'in hedefleri arasında Portekiz U21 Milli Takım Teknik Direktörü Rui Jorge ve Wolves Teknik Direktörü Bruno Lage yer alıyor. Ancak federasyonun ilk önceliği Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus'u milli takımın başına getirmek.

Record'un aktardığına göre; Portekiz'in bu arayışından haberi olan Jorge Jesus, milli takım teknik direktörlüğü için görüşmeye hazır olduğunu federasyona bildirdi.

Haberde, Portekiz Futbol Federasyonu'nun ülkenin en tecrübeli ve başarılı teknik direktörlerinden biri olan Jesus'u takımın başına getirmeye oldukça sıcak baktığı belirtildi.

Jesus'tan 'kırmızı' taktik
SPOR
Jesus'tan 'kırmızı' taktik

Bırakın bu ayakları!

'Bırakın
bu ayakları!'

​Süper Lig ekibinde hakem isyanı.
Şenol Güneş istiyor

Şenol Güneş istiyor

​Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu için harekete geçti.
Pirlo ve takımındansükseli galibiyet

Pirlo ve takımından
sükseli galibiyet

Karagümrük, Trabzonspor karşısında farklı skorla kazandı.
'Trabzonsporlulardan<br>özür diliyorum'

'Trabzonsporlulardan
özür diliyorum'

Kouassi gol sevinci sebebiyle eski takımından özür diledi.
'Hayatımın <br>en sıkıntılı maçıydı!'

'Hayatımın
en sıkıntılı maçıydı!'

​Abdullah Avcı, Karagümrük mağlubiyeti sonrasında konuştu.
Trabzonspor'u <br>nasıl yendiklerini açıkladı

Trabzonspor'u
nasıl yendiklerini açıkladı

​Andrea Pirlo galibiyetin formülünü verdi.
Trabzonspor'da <br>büyük üzüntü

Trabzonspor'da
büyük üzüntü

Edin Visca, yaşadığı sakatlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Ayrılma fikri değişebilir

Ayrılma fikri değişebilir

​Xavi, 34 yaşındaki kaptanını ikna etmeye çalışacak.
Beş eksikle Sivas'a gidildi

Beş eksikle Sivas'a gidildi

​Galatasaray, Sivasspor deplasmanı kamp kadrosunu açıkladı.
İspanya iddiası

İspanya iddiası

​Kylian Mbappe'nin Paris Saint Germain'de kalmayacağı söyleniyor.
Rekor kırıldı

Rekor kırıldı

​Fenerbahçe'nin Hatayspor farklı geçti.
'Eksiklerimizi gidereceğiz'

'Eksiklerimizi gidereceğiz'

​Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer müjdesi
Bonservisi alınacak

Bonservisi alınacak

Muhammed'den gelen para Rashica'ya gidecek

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.