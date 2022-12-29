Jesus'tan Portekiz'e mesaj: Görüşmeye hazırım

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupasında büyük hüsran yaşayan takımlardan biri de Portekiz olmuştu. Cristiano Ronaldo gibi bir silahını yedek bırakan ve ardından Dünya Kupası'ndan elenen Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos görevden alınmıştı.

Federasyonun milli takım teknik direktörlüğü için en az 3 alternatifi bulunuyor. Portekiz'in hedefleri arasında Portekiz U21 Milli Takım Teknik Direktörü Rui Jorge ve Wolves Teknik Direktörü Bruno Lage yer alıyor. Ancak federasyonun ilk önceliği Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus'u milli takımın başına getirmek.

Record'un aktardığına göre; Portekiz'in bu arayışından haberi olan Jorge Jesus, milli takım teknik direktörlüğü için görüşmeye hazır olduğunu federasyona bildirdi.

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Haberde, Portekiz Futbol Federasyonu'nun ülkenin en tecrübeli ve başarılı teknik direktörlerinden biri olan Jesus'u takımın başına getirmeye oldukça sıcak baktığı belirtildi.