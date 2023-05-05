Jorge Jesus: "Sezonu çifte kupayla bitirebiliriz"

Fenerbahçe ligde ikinci sırada yer alıyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına ilişkin değerlendirmede bulunurken, sonuna kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.
Portekizli teknik adam, "Rakibimizden önce de oynasak, sonra da oynasak her zaman şampiyonluğa inanmaya devam ediyoruz. Hala şansımızın ve ihtimalimizin olduğuna düşünüyoruz ki Galatasaray'ın sahasında da onlarla bir maçımız olacak. Teknik ekip, futbolcular, Samandıra'da çalışan bütün personel, hepimiz şampiyonluk şansımızın olduğuna inanıyoruz. Şu anda iki turnuvada yolumuza devam ediyoruz. Kupada da finale çıkabiliriz. Ligde de şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacağız. Fenerbahçe'nin sezonu çifte kupayla bitirme ihtimali var. Kazanabiliriz de kazanamayabiliriz de ama şunu biliyorum ki, son saniyeye kadar hedefimize ulaşmak için savaşacağız" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Giresunspor ile hafta sonu zorlu bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus sakat ve cezalı futbolcular nedeniyle orta saha kurgusunu değiştirecek. Kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci, sarı kart cezalısı Arao'nun yanı sıra tedavisi devam eden İsmail Yüksek karşılaşmada yer alamayacak. Sakatlıktan yeni çıkan Miha Zajc'm ise yedek soyunması bekleniyor.
İrfan Can Kahveci, Arao, İsmail'in forma giyemeyecek olması Jesus'un orta sahadaki hamle şansını güçleştirdi. Portekizli çalıştırıcı, orta saha kurgusunda değişikliğe gidecek. Ön liberoda Crespo'nun oynaması beklenirken yanında ise Mert Hakan'ın görev yapacağı gelen haberler arasında. Zajc'ın da sonradan oyuna girmesi bekleniyor.