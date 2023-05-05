Jorge Jesus: "Sezonu çifte kupayla bitirebiliriz"

Portekizli teknik adam, "Rakibimizden önce de oynasak, sonra da oynasak her zaman şampiyonluğa inanmaya devam ediyoruz. Hala şansımızın ve ihtimalimizin olduğuna düşünüyoruz ki Galatasaray'ın sahasında da onlarla bir maçımız olacak. Teknik ekip, futbolcular, Samandıra'da çalışan bütün personel, hepimiz şampiyonluk şansımızın olduğuna inanıyoruz. Şu anda iki turnuvada yolumuza devam ediyoruz. Kupada da finale çıkabiliriz. Ligde de şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacağız. Fenerbahçe'nin sezonu çifte kupayla bitirme ihtimali var. Kazanabiliriz de kazanamayabiliriz de ama şunu biliyorum ki, son saniyeye kadar hedefimize ulaşmak için savaşacağız" ifadelerini kullandı.