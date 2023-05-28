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Spor

Jorge Jesus'tan Arda Güler'e özel ders

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Antalyaspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertli takımda bu mücadelenin hazırlıkları devam ederken, teknik direktör Jorge Jesus, genç oyuncu Arda Güler ile özel olarak ilgilendi.

Haber Merkezi
16:19 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Jorge Jesus ve Arda Güler

Jorge Jesus ve Arda Güler

Fenerbahçe, Süper Lig’in 36. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla sürdürdü.


Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman salonda core çalışmasıyla başladı. Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle süren antrenman, çabukluk çalışmalarıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.


Jorge Jesus'tan Arda Güler'e özel ders

Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, genç oyuncu Arda Güler ile özel olarak ilgilendi. 18 yaşındaki genç oyuncunun, Antalyaspor maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor.





#Fenerbahçe
#Arda Güler
#Jorge Jesus
2 saat önce
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