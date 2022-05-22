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Jorge Jesus'un istediği orta saha belli oldu: Fenerbahçe'ye ikinci Crespo geliyor

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, Jorge Jesus'un sarı-lacivertli kulüpten transferini istediği oyuncu ortaya çıktı. 67 yaşındaki tecrübeli hoca, Portekiz'in Estoril takımında forma giyen 24 yaşındaki Andre Franco'nun kadroya katılmasını talep etti. Fenerbahçe geçtiğimiz sezon başında yine Estoril'den 1.5 milyon euro karşılığında Miguel Crespo'yu kadrosuna katmıştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Jorge Jesusun istediği orta saha belli oldu: Andre Franco
Miguel Crespo

Teknik direktör konusunda Jorge Jesus ile anlaşma sağlayan ve önümüzdeki günlerde resmi sözleşmenin imzalanmasının beklendiği Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da devam ediyor.

En istekli kulüp Fenerbahçe

Portekiz basınından Record'un haberine göre Jorge Jesus, Estoril Praia'nın ofansif orta saha oyuncusu Andre Franco'nun transfer edilmesini istedi. Bu sezon oynadığı futbolla birçok kulübün dikkatini çekmeyi başaran 24 yaşındaki Portekizli oyuncu için, en istekli olan kulübün Fenerbahçe olduğu iddia edildi.

"Şaşırtıcı değil"

Estoril Teknik Direktörü Bruno Pinheiro ise yaptığı açıklamada, Franco için gelen tekliflerin şaşırtıcı olmadığını söyledi. Pinheiro, "Ona teklifler gelmesi hiç şaşırtıcı değil. Daha birçok teklif olacak" dedi.

  • "Sözleşmesi bitiyor"
  • Bu sezon Estoril formasıyla 37 karşılaşmada, 11 gol ve 4 asistle oynayan Andre Franco'nun sözleşmesi, sezon sonunda bitiyor. Transfermarkt verilerine göre de Portekizli oyuncunun güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro.

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