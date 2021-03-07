Spor Joseften Fenerbahçeli futbolcuya övgü "Ligin en iyisi o"
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Josef'ten Fenerbahçeli futbolcuya övgü: "Ligin en iyisi o"

Siyah-beyazlı takımın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Süper Lig'de forma giyen en iyi orta saha oyuncusunun Fenerbahçeli Luiz Gustavo olduğunu söyledi. Yıldız oyuncu ayrıca birlikte oynadığı futbolculardan kurulu en iyi 11'ini de açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Josef de Souza, siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de çıktığı 21 maçta 1 gol atarken 3 de asist yaptı.
Josef de Souza, siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de çıktığı 21 maçta 1 gol atarken 3 de asist yaptı.

Beşiktaşlı Josef, Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından sosyal medya hesabından taraftarlardan gelen soruları yanıtladı.

32 yaşındaki futbolcunun cevaplarından öne çıkanlar şöyle;


En büyük hayalin?

  • "Şu anda takımımın şampiyon olmasını ve Boğaz'ın siyah- beyaza boyanmasını görmek."

Hangi takım şampiyon olur?

  • "Her gün şampiyonluk için çok çalışıyoruz ama beklememiz lazım. Sonucu hep beraber göreceğiz."

Ligdeki en iyi orta saha sen misin?

  • "Kendimi en iyi olarak görmüyorum ama en iyiler içinde olmak için çok çalışıyorum. Bence en iyisi Luiz Gustavo."

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Atiba hakkında ne düşünüyorsun?

  • "Onun gibi olmak için çalışıyorum."

Ligdeki en iyi golcü kim?

  • "Bence Aboubakar."

Türk hakemleri için ne düşünüyorsun?

  • "Onlar da bizim gibi insan, bazen hata yapabiliyorlar. Asıl problem bazı kulüplerin çok ses çıkararak kazanmak istemesi. Futbol her zaman sahada kazanılır ya da kaybedilir. Hakemlerin yaptıklarına saygım var."

Birlikte oynadığı en iyi 11?

  • "Dida, Danilo, Otemandi, Toloi, Alexandro, Fernando Reges, Kaka, Ze Roberto, Hulk, Coutinho, Luis Fabiano."

Messi mi Ronaldo mu?

  • "Ronaldo'ya hayranım çünkü çok hırslı. Messi'yi de çok seviyorum."

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