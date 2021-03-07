Josef'ten Fenerbahçeli futbolcuya övgü: "Ligin en iyisi o"

Beşiktaşlı Josef, Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından sosyal medya hesabından taraftarlardan gelen soruları yanıtladı.
32 yaşındaki futbolcunun cevaplarından öne çıkanlar şöyle;
En büyük hayalin?
- "Şu anda takımımın şampiyon olmasını ve Boğaz'ın siyah- beyaza boyanmasını görmek."
Hangi takım şampiyon olur?
- "Her gün şampiyonluk için çok çalışıyoruz ama beklememiz lazım. Sonucu hep beraber göreceğiz."
Ligdeki en iyi orta saha sen misin?
- "Kendimi en iyi olarak görmüyorum ama en iyiler içinde olmak için çok çalışıyorum. Bence en iyisi Luiz Gustavo."
Atiba hakkında ne düşünüyorsun?
- "Onun gibi olmak için çalışıyorum."
Beşiktaş'ın 38 yaşındaki kaptanı Atiba Hutchinson, bu sezon 24 maçta 4 gol attı 4 de asist yaptı pic.twitter.com/Auqdt9pdKk
Beşiktaş'ın 38 yaşındaki kaptanı Atiba Hutchinson, bu sezon 24 maçta 4 gol attı 4 de asist yaptı pic.twitter.com/Auqdt9pdKk— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 2, 2021
Ligdeki en iyi golcü kim?
- "Bence Aboubakar."
🤙🏿 𝓥𝓲𝓷𝓬𝓮𝓷𝓽 𝓐𝓫𝓸𝓾𝓫𝓪𝓴𝓪𝓻 pic.twitter.com/3v981OW786
🤙🏿 𝓥𝓲𝓷𝓬𝓮𝓷𝓽 𝓐𝓫𝓸𝓾𝓫𝓪𝓴𝓪𝓻 pic.twitter.com/3v981OW786— Beşiktaş JK (@Besiktas) March 6, 2021
Türk hakemleri için ne düşünüyorsun?
- "Onlar da bizim gibi insan, bazen hata yapabiliyorlar. Asıl problem bazı kulüplerin çok ses çıkararak kazanmak istemesi. Futbol her zaman sahada kazanılır ya da kaybedilir. Hakemlerin yaptıklarına saygım var."
Birlikte oynadığı en iyi 11?
- "Dida, Danilo, Otemandi, Toloi, Alexandro, Fernando Reges, Kaka, Ze Roberto, Hulk, Coutinho, Luis Fabiano."
Messi mi Ronaldo mu?
- "Ronaldo'ya hayranım çünkü çok hırslı. Messi'yi de çok seviyorum."