Josef'ten Fenerbahçeli futbolcuya övgü: "Ligin en iyisi o" Siyah-beyazlı takımın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Süper Lig'de forma giyen en iyi orta saha oyuncusunun Fenerbahçeli Luiz Gustavo olduğunu söyledi. Yıldız oyuncu ayrıca birlikte oynadığı futbolculardan kurulu en iyi 11'ini de açıkladı.

Haber Merkezi 07 Mart 2021, 11:15 Son Güncelleme: 07 Mart 2021, 11:24 Yeni Şafak