Messi'den Ronaldo itirafı: Ona hayranım

İspanya'nın La Sexta televizyonunda yayımlanan bir programa özel röportaj veren Messi, kulüpten ayrılma talebi sonrası yaşanan tartışmalara ve geleceğine ilişkin soruları yanıtladı.

Ağustos ayında avukatı aracılığıyla kulübe faks göndererek ayrılmak istediği dönem için "Tüm olanlardan sonra yazı gerçekten çok kötü geçirdim" diyen Messi, her şeye rağmen geçmişe dönme olasılığı olsa o faksı yine göndereceğini ifade etti.

"Başkan beni birçok kez aldattı"





Messi, Barcelona'dan ayrılma talebiyle ilgili yaşananlardan dolayı eski kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu'yu bir kez daha sorumlu göstererek, "Takımdan ayrılmak ve bunu iyi bir şekilde yapmak istiyordum. Başkan beni birçok kez aldattı. Beni kötü duruma düşürmek ve filmin kötü karakterli oyuncusu yapmak için basına bazı şeyler sızdırmaya başladı. Ama yaşananlar yaşandı ve bitti" şeklinde konuştu.

"Etrafımda tanıdık çok az kişi kaldı"





Barcelona'da bir dönemin kapandığını ve ayrılma talebinin arkasında bunun olduğunu birçok kez vurgulayan Messi, "Yeni takım başlangıçta bana zor geldi. Olmak istediğim yerde değildim, takımdaki yeni isimlere uyum sağlamakta zorlandım. Etrafımda tanıdık çok az kişi kaldı. Dışarıdan çok fazla kişi geldi, evdekiler gitti. Farklı kültürlerdeniz, farklıyız ve bu takım içinde birliği daha da zorlaştırıyor. Ama yavaş yavaş bunu sağlamaya çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Barcelona rahat kazandı: Messi attığı golle 46 yıl sonra Pele'yi geçerek rekor kırdı (ÖZET) Ligin alt sıralarındaki Valladolid'e karşı rahat bir galibiyet alan Barcelona'nın gollerini Clement Lenglet (Dk. 20), Martin Braithwaite (Dk. 35) ve Lionel Messi (Dk. 65) attı.Ligin ilk iki haftasındaki maçları eksik olan ve 14-17 Ocak'ta organize edilecek İspanya Süper Kupası 4'lü turnuvasından dolayı 19. hafta maçını erken oynayan Barcelona, 24 puanla 5. sırada yer alıyor.Valladolid ise 14 puanla 18. sırada bulunuyor.Lider Atletico MadridDiğer yandan ligin üst sıralarını ilgilendiren 15. haftanın önemli maçında Atletico Madrid, deplasmanda Real Sociedad'ı 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Puanını 32'ye çıkaran Atletico Madrid, La Liga'nın ilk iki haftasındaki maçları eksik olmasına rağmen liderliğini korudu. Ligde bir maç fazlası olan Real Sociedad da 26 puanla 3. sırada kaldı.Kovid-19 salgınından dolayı geçen sezon ağustos ayında biten Şampiyonlar Ligi'nde 8'li finalde mücadele eden Atletico Madrid ve Barcelona ile UEFA Avrupa Ligi'nde kupayı kazanan Sevilla, ileri bir tarihte oynanmak üzere La Liga'ya iki hafta sonra başlamıştı.Pele'den Messi'ye: Tarihi başarın için seni tebrik ederimMessi, 46 yıl sonra Pele'yi geçtiBu arada Barcelona formasıyla 644. golünü atan Messi, dünyaca ünlü eski futbolcu Pele'ye ait olan "aynı kulüple en fazla gol atan futbolcu" rekorunun yeni sahibi oldu.Pele, 1957-1974 yılları arasında formasını giydiği Brezilya'nın Santos takımında 656 maçta 643 gol atmıştı.46 yıl sonra bu rekoru kıran ve 17 sezondur Barcelona'da oynayan Messi, 748. maçında 644. golünü ağlara gönderdi. Pele, bu rekora 19 Aralık'ta ortak olan Messi'ye bir tebrik mesajı yollamıştı.Fiorentina, Juventus'un yenilmezliğine son verdi (ÖZET)Barcelona-Valladolid maç özeti izleBarcelona-Valladolid maç özetini ve Messi'nin attığı golü izlemek için tıklayınız.HIGHLIGHTS | @clement_lenglet, @MartinBraith and Leo Messi the goalscorers in convincing @FCBarcelona win! 🔵🔴📺 #RealValladolidBarça pic.twitter.com/5ghnGOy7WA— LaLiga English (@LaLigaEN) December 22, 2020

Transfer sorusu

Gelecekte Real Madrid veya Atletico Madrid'de forma giyme olasılığını "imkansız" olarak gören Arjantinli futbolcu, İspanyol gazetecinin seçmesini istediği Paris (Paris Saint Germain) ve Londra (Manchester City) biletlerini de "Sizde kalsın" diyerek geri çevirdi.

Messi, "Barcelona'dan gidip gitmeyeceğimi bilmiyorum. Ama en iyi şekilde ayrılmak hoşuma gider. Ve bu geçici bir şey olur. Barcelona'ya, şehre bir gün dönmek, bu kulüpte çalışmak hoşuma gider. Ben gidersem hiçbir şey olmaz. Barcelona, elbette ben dahil herhangi bir futbolcudan çok daha büyük. İnşallah gelecek yeni başkan yeniden önemli kupalar kazandırmak için kulübü ayağa kaldırır" şeklinde konuştu.

Barcelona'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 33 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerini sonlandırdıktan sonra futbolun içinde kalmak istediğini ancak kendisini teknik direktör olarak hiçbir zaman görmediğinden sportif direktörlük yapmayı tercih ettiğini kaydetti.

Pele'den Messi'ye: Tarihi başarın için seni tebrik ederim İspanya liginde Valencia ile oynanan maçta attığı golle Barcelona forması altında 643. kez rakip ağları havalandıran Messi, bu zamana kadar Pele'ye ait olan (Brezilya'nın Santos takımında) "aynı kulüple en fazla gol atan futbolcu" rekorunu egale etti.Instagram'dan yaptığı paylaşımla Messi'yi kutlayan Pele, "Kalbiniz aşkla dolu olduğunda yolunuzu değiştirmek zordur. Senin de yaptığın gibi aşık olduğun formayı her gün giymenin neler hissettirdiğini bilirim. Bize evimiz gibi hissettiren yerden daha iyi bir yer olmadığını da biliyorum. Tarihi başarın için seni tebrik ederim. Her şeyden de öte Barcelona'daki harika kariyerin için tebrikler. Futbolda bizimki gibi tek kulübe uzun süre aşkla bağlanılan hikayeler, ne yazık ki giderek azalacak. Seni çok takdir ediyorum" ifadelerini kullandı. Ronaldo ve Morata coştu, Juventus farklı kazandı (ÖZET)

ABD'ye yeşil ışık

Messi ayrıca, "ABD'de yaşamayı, o ligin ve hayatın tadını çıkarma tecrübesini denemek istediğimi hep söyledim. Ama bu olur olmaz bilmiyorum" diye konuştu.

"Arjantin'den fazla Barcelona'da yaşadım. Kulüp ve şehir ile çocukluktan gelen bir sevgi hikayem var" diyen Messi, "Profesyonel yaşantım nasıl biterse bitsin, bu olay burada yaşadığım tüm kariyerimi lekelememeli. 16 yıl bir kulüpte kalmak ve her şeyin iyi gitmesi hiçte kolay değil. Hayatta kötü ve çok kötü dönemler olabilir ama hepsi aşılır. Benim finalim nasıl olacak göreceğiz" açıklamasında bulundu.

Diğer yandan 21 Ocak'ta kulüp bakanlığı seçimine gidecek Barcelona'nın, İspanyol basınında da iddia edildiği gibi kurumsal bir krizde olduğunu kabul eden Messi, "Kulüp gerçekten kötü bir dönemden geçiyor, olduğumuz (kupaların kazanıldığı) yere geri dönmek zor olacak" dedi.

"Ronaldo'ya hayranım"

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun hayran olduğu sporculardan biri olduğunu belirten Messi, "Hayran olduğum çok sporcu var. Rafael Nadal, Lebron James, Roger Federer ve Cristiano Ronaldo bunlardan bazıları" ifadelerini kullandı.