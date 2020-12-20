LA LİGA

Pele'den Messi'ye: Tarihi başarın için seni tebrik ederim

Brezilyalı efsane futbolcu Pele, kendisine ait "aynı kulüple en fazla gol atan oyuncu" rekoruna ortak olan Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi için tebrik mesajı yayımladı.

Haber Merkezi AA
Messi'nin gol sevinci

Messi'nin gol sevinci

İspanya liginde Valencia ile oynanan maçta attığı golle Barcelona forması altında 643. kez rakip ağları havalandıran Messi, bu zamana kadar Pele'ye ait olan (Brezilya'nın Santos takımında) "aynı kulüple en fazla gol atan futbolcu" rekorunu egale etti.

Instagram'dan yaptığı paylaşımla Messi'yi kutlayan Pele, "Kalbiniz aşkla dolu olduğunda yolunuzu değiştirmek zordur. Senin de yaptığın gibi aşık olduğun formayı her gün giymenin neler hissettirdiğini bilirim. Bize evimiz gibi hissettiren yerden daha iyi bir yer olmadığını da biliyorum. Tarihi başarın için seni tebrik ederim. Her şeyden de öte Barcelona'daki harika kariyerin için tebrikler. Futbolda bizimki gibi tek kulübe uzun süre aşkla bağlanılan hikayeler, ne yazık ki giderek azalacak. Seni çok takdir ediyorum" ifadelerini kullandı.

Messi ve Pele
Messi ve Pele

Barcelona Kulübü'nün sosyal medya hesabından paylaşılan Pele-Messi görseli
Barcelona Kulübü'nün sosyal medya hesabından paylaşılan Pele-Messi görseli

Ronaldo ve Morata coştu, Juventus farklı kazandı (ÖZET)
Ronaldo ve Morata coştu, Juventus farklı kazandı (ÖZET)

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 13. haftasında Juventus, Parma'yı deplasmanda 4-0 yendi.Parma'daki Ennio Tardini Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında, konuk Juventus, 23. dakikada Dejan Kulusevski ile 1-0 öne geçti.Bu golden 3 dakika sonra Juventus’un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, farkı 2'ye çıkardı.İlk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.48. dakikada Ronaldo, Juventus adına farkı 3'e çıkaran golü attı.Karşılaşmanın son bölümlerinde Juventus, İspanyol golcüsü Alvaro Morata ile bir gol daha buldu ve skor 4-0 oldu. Morata mücadeleyi 1 gol 2 asistle tamamladı.Parma-Juventus maç özeti;Juventus, bu galibiyetle puanını 27'ye yükseltti. Siyah-beyazlılar, maç eksiği bulunan Milan ile arasındaki puan farkını da 1'e indirdi. Parma ise ligde 5 maç sonra kaybederek, bu sezonki 5. yenilgisini yaşarken, 12 puanla 15. sırada yer buldu.İngiltere'de tarihi akşam: Liverpool, deplasmanda Crystal Palace'ı 7-0 yendi

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