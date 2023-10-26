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Spor

Kadıköy'de 100.yıl coşkusu

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde Ludogorets ile karşılaştığı maçta taraftarlara Cumhuriyetin 100'üncü yılı sebebiyle Türk bayrağı dağıtılırken, kale arkası ve maraton tribünlerinde "Yurtta sulh cihanda sulh" ve "İnsanlık galip gelsin" pankartı açıldı.

20:21 - 26/10/2023 Perşembe
Güncelleme: 20:44 - 26/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kadıköy'de maç öncesi taraftarlar.

Kadıköy'de maç öncesi taraftarlar.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets ile karşılaştığı maçta taraftarlara Cumhuriyetin 100'üncü yılı sebebiyle Türk bayrağı dağıtılırken, kale arkası ve maraton tribünlerinde "Yurtta sulh cihanda sulh" ve "İnsanlık galip gelsin" pankartı açıldı.


Taraftarlar maçtan önce ellerindeki bayrakları sallayarak görsel şölen oluşturdular.


Tüm tribünlerde ise dev Türk bayrakları açıldı. Ayrıca "Yurtta sulh cihanda sulh" ve "İnsanlık galip gelsin" pankartları asıldı.






#Fenerbahçe
#Ludogorets Razgrad
#Filistin
#Gazze
1 gün önce
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