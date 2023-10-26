Kadıköy'de 100.yıl coşkusu

Kadıköy'de maç öncesi taraftarlar.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets ile karşılaştığı maçta taraftarlara Cumhuriyetin 100'üncü yılı sebebiyle Türk bayrağı dağıtılırken, kale arkası ve maraton tribünlerinde "Yurtta sulh cihanda sulh" ve "İnsanlık galip gelsin" pankartı açıldı.
Taraftarlar maçtan önce ellerindeki bayrakları sallayarak görsel şölen oluşturdular.
Tüm tribünlerde ise dev Türk bayrakları açıldı. Ayrıca "Yurtta sulh cihanda sulh" ve "İnsanlık galip gelsin" pankartları asıldı.
#Fenerbahçe
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1 gün önce