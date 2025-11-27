Yeni Şafak
Kadıköy'de gündem olan derbi pankartı: Ferencvaros maçı bitmeden açıldı

22:5027/11/2025, Perşembe
Kadıköy'de maç sonu açılan pankart.
Kadıköy'de maç sonu açılan pankart.

UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında oynanan Fenerbahçe - Ferencvaros maçının son dakikalarında sarı-lacivertli tribünler, Süper Lig'de oynanacak Galatasaray derbisi için pankart açtı.

UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Macar ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.


Son düdüğün ardından kale arkasında yer alan tribünlerde dev bir pankart açıldı. Fenerbahçeliler, 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesi takıma mesaj verdi.


Sarı-lacivertli taraftarlar, açılan pankartta “Burası senin savaş alanın, sahip çık.” ifadesine yer verdi. Yazının sonunda ise kum saati ve derbi tarihi yer aldı.


İşte Kadıköy'de son dakikalarda kale arkasında açılan pankart;





#Fenerbahçe
#Galatasaray
#UEFA Avrupa Ligi
