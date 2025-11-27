Kadıköy'de gündem olan derbi pankartı: Ferencvaros maçı bitmeden açıldı

UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında oynanan Fenerbahçe - Ferencvaros maçının son dakikalarında sarı-lacivertli tribünler, Süper Lig'de oynanacak Galatasaray derbisi için pankart açtı.
UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Macar ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Son düdüğün ardından kale arkasında yer alan tribünlerde dev bir pankart açıldı. Fenerbahçeliler, 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesi takıma mesaj verdi.
Sarı-lacivertli taraftarlar, açılan pankartta “Burası senin savaş alanın, sahip çık.” ifadesine yer verdi. Yazının sonunda ise kum saati ve derbi tarihi yer aldı.