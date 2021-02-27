Spor Kalecilerin derbisi olacak Uğurcan Çakır mı, Altay Bayındır mı?
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Kalecilerin derbisi olacak: Uğurcan Çakır mı, Altay Bayındır mı?

Trabzonspor’un koronavirüsü atlatan kalecisi Uğurcan Çakır ve Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, yaptıkları kritik kurtarışlarla birçok maçta takımlarının galibiyetine önemli katkı sağladı. Başarılı eldivenler, yarınki derbide de öne çıkan isimler olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk futbolunun yükselen iki değeri Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır
Türk futbolunun yükselen iki değeri Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında gözler kalecilerde olacak. Koronavirüsü atlatan bordo-mavili takımın kalecisi Uğurcan Çakır ve Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır yaptıkları kritik kurtarışlarla birçok maçta takımlarının galibiyetine önemli katkı sağladı.

İki kalecinin kurtarış oranları ve bölgeleri de çok benzerlik taşıyor. Bu sezon 23 maça çıkan Uğurcan, 9 maçta kalesini gole kapatırken, filelerinde ise 23 gol gördü. Başarılı eldiven, maç başına 1.0 gol yeme ortalamasıyla oynuyor. Ceza sahası içinden kaleyi bulan 56 şutta 19 gol yiyen milli kaleci, 37 şutta ise gole izin vermedi ve yüzde 66 kurtarış yüzdesi yakaladı. Uğurcan, ceza sahası dışından ise 36 şutta 4 gol yerken, 32 şutta kalesini gole kapadı. Milli kaleci, yüzde 89 kurtarış yüzdesine sahip bulunuyor. Topa oyunu sokmada yüzde 69 yüzdesiyle oynayan Uğurcan’ın kurtarış yüzdesi ise 76 oldu.

Altay Bayındır parlıyor

Fenerbahçe’nin başarılı kalecisi Altay Bayındır ise 24 maçta forma giyerken, 7 maçta kalesini gole kapadı ve filelerinde 24 gol gördü. Altay, Uğurcan gibi maç başına 1.0 gol yeme ortalamasıyla oynuyor. Genç file bekçisi, ceza sahası içindeki 66 şutta 22 gol yedi ve 34 şutta gole izin vermedi. Altay, yüzde 61 kurtarış oranına sahip. Başarılı kaleci, ceza sahası dışından sadece 2 gol yerken, 29 kurtarış yaptı ve yüzde 91 gibi oldukça yüksek bir kurtarış oranına sahip oldu. Altay, topu oyuna sokmada yüzde 78’lik oranla önde dururken, kurtarış yüzdesi de 73 olarak dikkat çekiyor.

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