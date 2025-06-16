Kapadokya Bisiklet Festivali sona erdi

Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, bu tür etkinlikleri belediye olarak desteklediklerini ifade ederek, “Bisiklet sporu ile Ürgüp'ü tekrar buluşturmak istiyoruz. Bu sene aslında Türkiye'de bir ilk yaptık. Elektrikli bisikletlerin de katıldığı bir yarış oldu. Önümüzdeki yıllardan itibaren bu yarışın giderek büyüyeceğini, dünyadan da çok sayıda sporcunun katılacağını öngörüyoruz. Elektrikli bisikletlere destek vermek, bu tarz bir yarış yapmış olmak Ürgüp'ü sürdürülebilir bir geleceğe taşıma misyonumuzla paralel. Bölgede ilk elektrikli toplu taşıma aracını biz getirdik. Çok yakın zamanda Ürgüp Belediyesi'nin elektrik ihtiyacının tamamı Güneş Enerjisi Sistemi (GES) ile sağlayacağız. 6 tane şarj istasyonu kurduk. Bunun gibi sürdürülebilirliği desteklemeye, elektrikli araçların yaygınlaşmasına dönük faaliyetlerimiz var. Bu bisiklet yarışı ilk olarak elektrikli bisikletlerin katıldığı bir yarış olduğu için bizim bu vizyonumuzun da bir parçası diye düşünüyorum. Çok yakında uluslararası satranç turnuvamız olacak. Klasik Mercedes kulübü ile bir güze etkinliğimiz olacak. Yakında ikincisini düzenleyeceğimiz bir at festivalimiz olacak. Geçen sene elde ettiğimiz tecrübelerle biraz daha güzelleştireceğiz” diye konuştu.