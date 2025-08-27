Karabağ tarih yazdı: Yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Karabağ konuk ettiği Ferençvaroş'u iki maç sonunda toplam 5-4'lük skor elde etti ve adını 8 yıl sonra lig etabına yazdırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Karabağ Macar ekibi Ferençvaroş ile karşı karşıya geldi.
3-1'lik galibiyetin ardından rövanş maçında Ferençvaroş'u ağırlayan Karabağ sahadan 3-2 mağlup ayrılsa da 8 yıl sonra lig etabına adını yazdırmaya hak kazandı.
Karşılaşmada Karabağ'ın gollerini 25. dakikada Andrade ile 45. dakikada Zoubir kaydetti.
Ferençvaroş'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Joseph, 55. dakikada Varga (P) ve 81. dakikada Toth attı.
Azerbaycan'ı temsil eden Karabağ'ın lig etabındaki rakipleri 28 Ağustos Perşembe günü gerçekleşecek kurayla belli olacak.