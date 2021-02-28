Karadeniz'de dev kapışma

Süper Lig'in 27. haftasında bugün Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Medical Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Trabzonspor için fırsat

Süper Lig'de son 7 maçını kazanarak son 17 sezondaki en iyi galibiyet serisini elde eden Trabzonspor, bugün evinde ağırlayacağı Fenerbahçe’yi yenerek iyi gidişatını sürdürmek istiyor. Bordo- mavililer, Fenerbahçe karşılaşmasını kazanması halinde ligde galibiyet serisini 8’e çıkartarak 2003-2004 sezonundaki 11 maçlık seriye bir adım daha yaklaşacak.

2021 yılında yenilgisi bulunmayan Trabzonspor oynadığı 10 lig maçında 9 galibiyet, 1 beraberlik alarak rakiplerine hiç boyun eğmedi. En son 26 Aralık 2020’de konuk ettiği Galatasaray’a 2-0 yenilen Karadeniz ekibi, daha sonra 64 günlük süre içerisinde yenilgi yaşamadı. Süper Lig’deki galibiyet serisini 8 maça yükseltmek ve zirve yarışında daha iddialı hale gelmek isteyen Trabzonspor, Fenerbahçe derbisini kazanırsa rakibiyle puanları eşitleyecek ve şampiyon adaylarından biri olacak.

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Trabzonspor’da koronavirüs testleri negatife dönen oyuncular ile sakatlığı düzelen Abdulkadir Parmak, takımda yer alabilecek. Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve Anders Trondsen ise zorlu mücadelede forma giyemeyecek.

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Fenerbahçe kritik virajda

Süper Lig’de son 3 maçında 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, Trabzonspor’u yenerek moral bulmak istiyor. Şampiyonluk yolundaki en önemli rakiplerinden Galatasaray’ın 6 ve Beşiktaş’ın 3 puan gerisinde 3. sırada yer alan sarı-lacivertliler, Trabzon deplasmanında 3 puandan başka bir sonuç düşünmüyor. Fenerbahçe, galibiyet halinde nefes alacak, kaybederse şampiyonluk yarışında avantaj kaybedecek.

Caner Erkin kadro dışı

Fenerbahçe’de 5 futbolcu Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Özel program dahilinde çalışan Gustavo’nun yanı sıra henüz hazır olmayan İrfan Can ile sezonu kapatan Perotti ve Sadık takımdaki yerlerini alamayacak. Caner Erkin ise her hangi bir sakatlığı olmamasına rağmen kadroya alınmadı. Tecrübeli futbolcu kadroya alınmadığını öğrenince kimseyle konuşmadan tesislerden ayrıldı ve evine gitti.

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Deplasmanda başarılı

Bu sezon sahasında 5 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, buna karşın deplasmanda sergilediği başarılı performansla dikkati çekiyor. Sarı-lacivertli ekip, geride kalan 26 haftada dış sahada hanesine en fazla puanı yazdıran takım olarak öne çıktı. Deplasmanda 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 29 puan elde etti. Sarı-lacivertliler, bu sezon dış sahada tek mağlubiyetini Gaziantep FK (3-1) karşısında yaşadı.

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