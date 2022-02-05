Karagümrük Malatya engelini tek golle aştı

Süper Lig Ahmet Çalık sezonu 24. hafta maçında Fatih Karagümrük sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Karagümrük adına maçın tek golü 63. dakikada Salih Dursun'dan geldi. Bu sonucun ardından Karagümrük puanını 33'e yükseltirken Yeni Malatyaspor 16 puanda kaldı. Malatya ekibi ligde oynadığı son 13 maçta galibiyet yüzü görmedi.
Maçtan dakikalar
İlk yarı
10. dakikada Biglia’nın ceza sahası dışı sol çaprazından direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak baraja çarparak kornere gitti.
36. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Borini’nin sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
İkinci yarı
57. dakikada ceza alanı sağ çaprazından Borini'nin sert şutunda, kaleci Ertaç meşin yuvarlağı kornere tokatladı.
63. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Caner Erkin'in sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde topla buluşan Salih Dursun, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-0.
76. dakikada Kenan'ın sağdan ortasında altıpasta topla buluşan Adem'in kafa vuruşunda, kaleci Viviano meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.
Öte yandan ligin 25. haftasında Karagümrük deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşırken, Yeni Malatyaspor'da Sivasspor'a konuk olacak.