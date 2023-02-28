Karagümrük'ten Devlet Bahçeli'ye: Hoş geldiniz

MHP Genel Lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Tribünlerde hükümet istifa sloganlarına sert tepki gösteren Bahçeli, 'Sporu siyasileştirmeye çalışanlar alçakça bir kurgu içindeler. Herkes yerini yurdunu ve haddini bilmeli. Tribünleri provoke edenlerin tespiti yapılmalı. Beşiktaş Kulübü üyeliğinden istifa ettim. Artık Karagümrüklüyüm" ifadelerini kullandı. Bahçeli, "Bazı siyasetçiler çadır üzerinden iftira yağdırıyor. Deprem bölgesine günlük 10 binin üzerinde çadır sevk edilmekte. Devleti ve hükümeti suçlayan güruh art niyetlidir." açıklamalarında bulundu.