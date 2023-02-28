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Spor

Karagümrük'ten Devlet Bahçeli'ye: Hoş geldiniz

Fatih Karagümrük Kulübü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm. Karagümrük Spor'a gönül veren bir kişi olarak hayatımı devam ettireceğim" sözlerini sevinçle karşıladıklarını duyurdu.

14:26 . 28/02/2023 Salı
AA
Devlet Bahçeli Karagümrük formasıyla poz verdi.

Devlet Bahçeli Karagümrük formasıyla poz verdi.

Dün yaptığı açıklamayla Beşiktaş Kulübü üyeliğinden ayrılan Devlet Bahçeli'nin bugün Fatih Karagümrük'le ilgili sözleri üzerine kırmızı-siyahlı kulüpten açıklama geldi.


Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:


"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin bugünkü Meclis Grup Toplantısı'nda Fatih Karagümrük sevgisini yürekten paylaşması ve kulübümüzün üyesi olma kararı büyük bir sevinçle karşılanmıştır. Sayın Genel Başkanımıza aramıza 'hoş geldiniz' diyoruz."






#Fatih Karagümrük
#Devlet Bahçeli
#Beşiktaş
1 saat önce
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Karagümrük'ten Devlet Bahçeli'ye: Hoş geldiniz
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