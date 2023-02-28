Karagümrük'ten Devlet Bahçeli'ye: Hoş geldiniz

Devlet Bahçeli Karagümrük formasıyla poz verdi.
Dün yaptığı açıklamayla Beşiktaş Kulübü üyeliğinden ayrılan Devlet Bahçeli'nin bugün Fatih Karagümrük'le ilgili sözleri üzerine kırmızı-siyahlı kulüpten açıklama geldi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin bugünkü Meclis Grup Toplantısı'nda Fatih Karagümrük sevgisini yürekten paylaşması ve kulübümüzün üyesi olma kararı büyük bir sevinçle karşılanmıştır. Sayın Genel Başkanımıza aramıza 'hoş geldiniz' diyoruz."