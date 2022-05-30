Karatede Avrupa'nın zirvesindeyiz

Gaziantep’te düzenlenen 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nda tatamiye çıkan milli sporcularımız Avrupa’ya damga vurdu. Şahinbey Spor Salonu’ndaki organizasyonda Türkiye 7 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplam 11 madalya ile takım halinde Avrupa şampiyonu oldu. Müsabakalarda Türkiye’yi, 9’u kadın 12’si erkek 21 sporcu temsil etti. Kumite bireyselde Eray Şamdan, Serap Özçelik Arapoğlu, Eda Eltemur, Erman Eltemur, Burak Uygur altın madalya kazandı. Kata bireyselde Ali Sofuoğlu altın madalya alırken, Dilara Bozan ise gümüş madalya aldı.

Erkekler Takım Kata’da Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir ve Emre Vefa Göktaş oluşan milli takım altın madalya elde etti, Kadınlar Takım Kata’da Damla Su Türemen, Damla Pelit ve Zehra Kaya oluşan milli takım bronz madalya kazandı. Para Karate Avrup Şampiyonası’nda ise Mürvet Demirtaş, gümüş madalya alırken, Oya Ekici ise bronz madalya elde etti.

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Uğur: Beklediğimiz bir başarı oldu

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, bekledikleri başarıyı elde ettiklerini söyledi. Uğuz, “Şampiyonada açık ara ile önde olduk. Tüm madalyaları biz topladık. Beklediğimiz bir başarı oldu. Meltem’in parmağında, Tuğba’nın ayağında kırık oluştu. Dolayısıyla belki de altın madalya alacağımız iki kategoriden de mahrum olmuş olduk. Tüm zamanların en çok altın madalya alınan şampiyonası bize nasip oldu. Avrupa ülkeleri artık Türkiye’yi karatenin lideri olarak kabul etti" dedi.

Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası ve Para Karate Avrupa Şampiyonası’nda 7 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan milli karatecileri kutladı. Bakan Kasapoğlu, “Gaziantep’te Şahinbey Spor Salonu’nda düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası ile Para Karate Avrupa Şampiyonası’nın son gününde alınan sonuçlarla milli sporcularımız şampiyonayı 7’si altın, 2’si gümüş, 2’si bronz üzere toplam 11 madalya ile tamamladı. Takım halinde Avrupa Şampiyonu olan sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı’mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” dedi.