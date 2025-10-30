Karşıyaka savunma performansıyla dikkat çekiyor

TFF 3. Lig 4. Grup’ta sezona bir üst lige yükselme hedefiyle başlayan Karşıyaka, yoluna namağlup devam ediyor. Yeşil-kırmızılı ekip, geride kalan 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 20 puan topladı. Liderlik koltuğunda oturan İzmir temsilcisi, güçlü savunma performansıyla da öne çıkıyor. Burhanettin Basatemür yönetimindeki Karşıyaka, şu ana kadar kalesinde yalnızca 5 gol görerek grubun en az gol yiyen takımı olmayı başardı.





3 maçta kalesini gole kapattı

Savunma performansıyla dikkat çeken Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup’ta şu ana kadar oynadığı 8 maçın 3’ünde kalesini gole kapatmayı başardı. Yeşil-kırmızılı ekip, Afyonspor, Belediye Kütahyaspor, Balıkesirspor, Alanya 1221 ve Altay karşılaşmalarında birer gol yerken; Eskişehir Anadolu, Çoruhlu FK ve Nazillispor maçlarında rakiplerine gol izni vermedi.





Ensar ve Erol stoper hattının ikilisi oldu