Karşıyaka savunma performansıyla dikkat çekiyor

11:3930/10/2025, Perşembe
IHA
TFF 3. Lig 4. Grup’ta şu ana kadar kalesinde sadece 5 gol gören Karşıyaka, grubunun en az gol yiyen takımı oldu.

TFF 3. Lig 4. Grup’ta sezona bir üst lige yükselme hedefiyle başlayan Karşıyaka, yoluna namağlup devam ediyor. Yeşil-kırmızılı ekip, geride kalan 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 20 puan topladı. Liderlik koltuğunda oturan İzmir temsilcisi, güçlü savunma performansıyla da öne çıkıyor. Burhanettin Basatemür yönetimindeki Karşıyaka, şu ana kadar kalesinde yalnızca 5 gol görerek grubun en az gol yiyen takımı olmayı başardı.


3 maçta kalesini gole kapattı

Savunma performansıyla dikkat çeken Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup’ta şu ana kadar oynadığı 8 maçın 3’ünde kalesini gole kapatmayı başardı. Yeşil-kırmızılı ekip, Afyonspor, Belediye Kütahyaspor, Balıkesirspor, Alanya 1221 ve Altay karşılaşmalarında birer gol yerken; Eskişehir Anadolu, Çoruhlu FK ve Nazillispor maçlarında rakiplerine gol izni vermedi.


Ensar ve Erol stoper hattının ikilisi oldu

Karşıyaka’nın bu sezon kadrosuna kattığı Erol Zöngür ve Ensar Akgün, savunma hattının adeta bel kemiği haline geldi. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür’ün en güvendiği isimler arasında yer alan ikili, şu ana kadar oynanan 8 maçın tamamında forma giydi. Erol tüm karşılaşmalara ilk 11’de başlarken, Ensar sakatlığı nedeniyle yalnızca Nazillispor maçında son dakikalarda oyuna dahil oldu.

