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Karşıyaka'dan 48 yıl sonra bir ilk

Karşıyaka'dan 48 yıl sonra bir ilk

14:4224/09/2024, الثلاثاء
DHA
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Kaleci Hakan Canbazoğlu
Kaleci Hakan Canbazoğlu

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 3 haftayı namağlup 7 puanla zirve yarışında tamamlayan İzmir temsilcisi Karşıyaka, 48 yıl sonra ilk kez sezonun ilk 3 haftasında kalesini gole kapadı.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 3 haftayı namağlup 7 puanla zirve yarışında tamamlayan Karşıyaka, 48 yıl sonra ilk kez sezonun ilk 3 haftasında gol yemedi.


Ligde çıktığı 3 maçta ağları 5 kez sarsarken, kalesinde hiç gol görmeyen Kaf-Kaf, 1976 yılından sonra bir ilki başardı. 48 sene önce 1976-77 sezonunda 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yer alan Karşıyaka, sezonun ilk 5 maçında kalesini gole kapamayı başardı.


O sezonun ardından 48 yıl boyunca 3'üncü Lig'den Süper Lig'e kadar farklı liglerde mücadele eden İzmir'in köklü temsilcisi, neredeyse yarım asır sonra ilk kez ilk 3 hafta kalesinde gol görmedi.


Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, ligin ilk 3 haftasında defans hattında hiç değişikliğe gitmezken, tecrübeli kaleci Hakan Canbazoğlu, bu sezon defansın sağında görev yapan Cenk Ahmet, stoperler Abdülkadir ve İsmail ile altyapı patentli sol bek Ferdi, performanslarıyla yarım asır sonra tarihi bir ilki gerçekleştirdi.




#Karşıya
#Nesine 3. Lig
#Hakan Canbazoğlu

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