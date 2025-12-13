Kartal derbiye hazır

Sergen Yalçın oyunculara maç için son taktikleri verdi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı kritik deplasman maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçı öncesi çalışmalarını noktaladı.
Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, ısınma koşularıyla start aldı. Antrenman, 5'e 2 top kapma organizasyonunun ardından taktik çalışmayla sona erdi.
Beşiktaş, yarın saat 20.00’de Papara Park’ta Trabzonspor’a konuk olacak.
#Beşiktaş
#Trabzonspor
#Süper Lig