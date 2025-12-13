Yeni Şafak
Kartal derbiye hazır

15:2713/12/2025, Cumartesi
Sergen Yalçın oyunculara maç için son taktikleri verdi.
Sergen Yalçın oyunculara maç için son taktikleri verdi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı kritik deplasman maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçı öncesi çalışmalarını noktaladı.


Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, ısınma koşularıyla start aldı. Antrenman, 5'e 2 top kapma organizasyonunun ardından taktik çalışmayla sona erdi.


Beşiktaş, yarın saat 20.00’de Papara Park’ta Trabzonspor’a konuk olacak.





#Beşiktaş
#Trabzonspor
#Süper Lig
