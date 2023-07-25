Kartal'da hedef Chamberlain

Beşiktaş'ta çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ezeli rakiplerinin transfer yaptığı yerde geride kaldığı gerekçesiyle taraftarlarından eleştiri alan Beşiktaş yönetimi, vitesi yükseltmek ve rakiplerine yetişmek istiyor. Bu bağlamda orta saha arayışlarını da sürdüren siyah-beyazlılar, aradığı ismi İngiltere'de buldu.