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Spor

Kartal'da hedef Chamberlain

Savunma hattının yanı sıra orta sahaya da takviye yapmak isteyen Beşiktaş, rotasını İngiltere'ye çevirdi. İngiliz basını, siyah-beyazlıların Liverpool'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Alex Oxlade Chamberlain ile temas halinde olduğunu iddia etti.

09:10 . 25/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Güncel piyasa değeri 7 milyon euro.

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro.

Beşiktaş'ta çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ezeli rakiplerinin transfer yaptığı yerde geride kaldığı gerekçesiyle taraftarlarından eleştiri alan Beşiktaş yönetimi, vitesi yükseltmek ve rakiplerine yetişmek istiyor. Bu bağlamda orta saha arayışlarını da sürdüren siyah-beyazlılar, aradığı ismi İngiltere'de buldu.


İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, Beşiktaş'ın gündemindeki isim Alex Oxlade Chamberlain. Siyah-beyazlıların, 29 yaşındaki oyuncuya teklif götürdüğü ifade edilirken, görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtildi. Bonservisi elinde bulunan Oxlade Chamberlain'in karar aşamasında olduğu ifade edildi.


İngiliz orta saha oyuncusu ile Brentford'un yanı sıra Arap kulüplerinin de ilgilendiği belirtildi.


Liverpool'da 6 yıldır forma giyen ve bu süre zarfında 146 maça çıkan Oxlade Chamberlain, 18 gol ve 15 asist kaydetti.


Öte yandan Beşiktaş, Milan'dan Ante Rebic konusundaki ısrarını sürdürüyor. Oyuncunun kararı bekleniyor.




#Beşiktaş
#Alex Oxlade Chamberlain
#Transfer
#Süper Lig
5 saat önce
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