Kartal'da hedef farkı kapatmak

Beşiktaş. Süper Lig'de 14. haftada oynanması gereken ancak Taksim'deki terör saldırısı ve depremler nedeniyle iki kez ertelenen Antalyaspor maçına bu akşam çıkıyor. Ligde 39 puanla 4. olan siyah-beyazlı takım kazanıp puan farkını kapatmak istiyor.









Yeniler oynamayacak





Başiktaş'ta ara transferde alınan Aboubakar, Hadziahmetovic, Onur Bulut, Maxim ve Colley statü gereği oynayamayacak. Sarı kart cezalısı Masuaku da forma giyemeyecek. Ghezzal'ın ilk 11'de olması bekleniyor.





Antalya'da 18 isim yok





Antalyaspor'da 18 futbolcu bugün forma giyemeyecek. Ara transferde alınan Erdal Rakip, Leite, Szabo, Doğukan, Emrecan, Bertuğ, Mampassi ile Nkurunziza statü gereği forma giyemeyecek. Adriano, Hakan Özmert, Erkan, Soner ve Gökdeniz ise ayrıldıkları için, Haji Wright, Kudriashov, Nakajima, Ufuk Akyol da sakatlıkları sebebiyle sahada yer almayacak. Larsson da cezası sebebiyle forma giyemeyecek.























