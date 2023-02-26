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Spor

Kartal'da hedef farkı kapatmak

Beşiktaş, Süper Ligin 14. haftasında oynaması gereken ancak iki kez ertelenen maçta bugün Antalyaspor'u konuk edecek. Kartal'da statü gereği yeni transferler Aboubakar, Hadziahmetovic, Onur Bulut, Maxim ve Colley'in yanı sıra, sarı kart cezalısı Masuaku yer almayacak. Siyah-beyazlılar, kazanarak zirveyle puan farkını kapatmak istiyor.

09:47 . 26/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Beşiktaş'ın Antalyaspor maçındaki gol umudu Cenk Tosun

Beşiktaş'ın Antalyaspor maçındaki gol umudu Cenk Tosun

Beşiktaş. Süper Lig'de 14. haftada oynanması gereken ancak Taksim'deki terör saldırısı ve depremler nedeniyle iki kez ertelenen Antalyaspor maçına bu akşam çıkıyor. Ligde 39 puanla 4. olan siyah-beyazlı takım kazanıp puan farkını kapatmak istiyor.



Yeniler oynamayacak

Başiktaş'ta ara transferde alınan Aboubakar, Hadziahmetovic, Onur Bulut, Maxim ve Colley statü gereği oynayamayacak. Sarı kart cezalısı Masuaku da forma giyemeyecek. Ghezzal'ın ilk 11'de olması bekleniyor.


Antalya'da 18 isim yok

Antalyaspor'da 18 futbolcu bugün forma giyemeyecek. Ara transferde alınan Erdal Rakip, Leite, Szabo, Doğukan, Emrecan, Bertuğ, Mampassi ile Nkurunziza statü gereği forma giyemeyecek. Adriano, Hakan Özmert, Erkan, Soner ve Gökdeniz ise ayrıldıkları için, Haji Wright, Kudriashov, Nakajima, Ufuk Akyol da sakatlıkları sebebiyle sahada yer almayacak. Larsson da cezası sebebiyle forma giyemeyecek.







#Beşiktaş
#Süper Lig
#Antalyaspor
36 dakika önce
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Kartal'da hedef farkı kapatmak
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