Trendyol Süper Lig 24. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Karadeniz ekibine üç puanı getiren golleri 25. dakikada Halil Dervişoğlu, 56. dakikada Mihaila ve 80. dakikada Mebude attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 24. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleden Karadeniz ekibi, 3-0 galibiyetle ayrıldı.
Mavi-yeşillilere üç puanı getiren golleri 25. dakikada Halil Dervişoğlu, 56. dakikada Mihaila ve 80. dakikada Mebude attı.
Rizespor bu galibiyetin ardından puanını 27 yaparak 10. sıraya yükseldi. Kasımpaşa 20 puanla 16. sırada kaldı.