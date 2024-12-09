TFF, Kasımpaşa'nın bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını duyurdu.

Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası’na neden katılmıyor?

Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası’na neden katılmıyor?

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kasımpaşa A.Ş, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu'na 7 Aralık 2024 tarihinde iletilen yazıda "2024/2025 futbol sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanmayacağını bildiririz." denilmiştir. Bahse konu olan bildirimle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili kurulları gerekli değerlendirmeleri yapacaktır."