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TFF açıkladı: Fenerbahçe'nin ardından bir kulüp daha Türkiye Kupası'na katılmayacak

TFF açıkladı: Fenerbahçe'nin ardından bir kulüp daha Türkiye Kupası'na katılmayacak

11:199/12/2024, Pazartesi
G: 9/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kasımpaşa’nın bu sezon Ziraat Türkiye Kupası’na katılmayacağını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kasımpaşa’nın bu sezon Ziraat Türkiye Kupası’na katılmayacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kasımpaşa’nın bu sezon Ziraat Türkiye Kupası’na katılmayacağını açıkladı. Peki, Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası’na neden katılmayacak? İşte detaylar.

TFF, Kasımpaşa'nın bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını duyurdu.

Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası’na neden katılmıyor?

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kasımpaşa A.Ş, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu'na 7 Aralık 2024 tarihinde iletilen yazıda "2024/2025 futbol sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanmayacağını bildiririz." denilmiştir. Bahse konu olan bildirimle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili kurulları gerekli değerlendirmeleri yapacaktır."






#TFF
#Kasımpaşa
#Ziraat Türkiye Kupası

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