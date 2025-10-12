Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kayserispor Djalovic'i resmen duyurdu

Kayserispor Djalovic'i resmen duyurdu

12:2312/10/2025, Pazar
G: 12/10/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Radomir Djalovic
Radomir Djalovic

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, teknik direktör Radomir Djalovic ile anlaştı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre Karadağlı teknik direktörle 1,5 yıllık anlaşmaya varıldı.


Açıklamada, "Hoş geldin Radomir Djalovic. Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Radomir Djalovic ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem Radomir Djalovic'e hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.


Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 yenilmesinin ardından teknik direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırmıştı.

#Kayserispor
#Süper Lig
#Radomir Djalovic
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 12 Ekim Pazar günü maç takvimi ve canlı yayın bilgileri