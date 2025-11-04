Kayserispor Fenerbahçe maçı öncesi moral buldu

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasını galibiyete noktalayarak 15. sıraya yükseldi.
Süper Lig’de 11. hafta sona ererken, Kayserispor haftayı 15. sırada kapattı. Sarı kırmızılı ekip, geride kalan 11 maçta topladığı 9 puanla düşme hattının hemen üzerinde yer aldı. Sezonun ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta Kasımpaşa karşısında alan Kayserispor moral buldu. Teknik Direktör Djalovic yönetimindeki ekip, önümüzdeki haftalarda üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
Kayserispor; 12. haftada deplasmanda zorlu bir sınava çıkacak. Sarı kırmızılılar, şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe ile karşılaşacak.