Kayserispor kafayı kullandı

10:3129/12/2025, Pazartesi
G: 29/12/2025, Pazartesi
Joao Mendes ile Enis Bardhi'nin hava topu mücadelesi
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ilk yarıda 16 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılılar, 5 kafa golü atarken 5 kez de ceza alanı dışından gol buldu.

Süper Lig’de geride kalan 17 haftada Kayserispor’un hücum performansı rakamlara yansıdı. Sarı-kırmızılı ekip, ligde oynadığı 17 maçta toplam 16 gol kaydetti. Kayserispor’un attığı gollerin 11’i ceza alanı içinden gelirken, 5 gol ise ceza alanı dışından atıldı. Sarı-kırmızılılar ayrıca bu süreçte 5 golünü kafa vuruşlarıyla buldu.


Kayserispor adına ceza alanı dışından golleri bulan isimler 3 golle Benes, Onugkha ve Cardoso oldu.


Sarı-kırmızılı takımda Onugkha (2), Tuci (2) ve Denswil kafa ile gol atan oyuncular oldu.






#Süper Lig
#Kayserispor
#Onugkha
