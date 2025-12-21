Yeni Şafak
Kayserispor 1-1'e abone oldu

11:3821/12/2025, Pazar
AA
Kayserispor'un TÜMOSAN Konyaspor maçındaki 11'i

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin ilk devresinde topladığı 15 puanın 9'unu rakipleriyle yenişemediği 9 maçta kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, zor günler geçirdiği ligin ilk devresinde çıktığı 17 maçta 2 galibiyet ve 9 beraberlik elde etti.


Rakiplerine 6 karşılaşmada ise boyun eğen Kayseri temsilcisi, ligin ilk devresini 15 puanla 16. sırada tamamladı.


Kayserispor, bu maçlarda rakip ağları 16 kez havalandırırken, kalesindeki 33 gole engel olamadı.




Puanlar beraberlikten

Sarı-kırmızılı ekip, ligin ilk devresinde topladığı 15 puanın büyük bir bölümünü berabere kaldığı maçlarda kazandı.


Lige 2. hafta maçıyla başlayan Kayseri ekibi, deplasmanda RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. 4. haftada deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşan ve sahadan aynı skorla ayrılan Kayserispor, 5. haftada evinde Göztepe, 6. haftada deplasmanda Antalyaspor ve 7. haftada sahasında Gençlerbirliği ile de 1-1 berabere kaldı.


Fatih Karagümrük ile 10. haftada deplasmanda 2-2'lik skorla puanları paylaşan Kayseri temsilcisi, 15. haftadaki Eyüpspor deplasmanından da 1-1'lik sonuçla döndü.


Ligin 16. haftasında sahasında Alanyaspor ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, son olarak ligin 17. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak ligin ilk yarısını tamamladı.


Böylece Kayseri ekibi, ligin ilk yarısında aldığı 9 beraberliğin 7'sinde sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı.


Goller yabancılardan

Kayserispor, berabere kaldığı 9 maçta rakip fileleri 9 kez havalandırırken kalesinde de 9 gol gördü.


Beraberliklerin 3'ünü evinde 6'sını deplasmanda elde eden sarı-kırmızılı ekibe, bu maçlarda 9 puan getiren 9 golün tamamı da yabancı oyunculardan geldi.


Laszlo Benes ve German Onugkha bu periyotta takımına 3'er gol katkısında bulunurken, Miguel Cordoso 2, Tuci de 1 gol kaydetti.







