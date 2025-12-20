Djalovic: Oyuncularım sahaya karakter koydu

Rakibin ciddi anlamda mücadele verdiğini aktaran Djalovic, "Bence Kayserispor bugün sahada daha iyi olan taraftı, daha iyi olan takımdı. Takımım bugün her top için mücadele etti. Elinden geleni ortaya koydu. Birçok fırsat yakaladık oyunun içerisinde ama bunları değerlendiremedik. Futbol böyle bir oyun. Siz atamazsanız rakibiniz atar" diye konuştu.