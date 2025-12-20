Yeni Şafak
Djalovic: Oyuncularım sahaya karakter koydu

17:2920/12/2025, Cumartesi
AA
Djalovic yönetimindeki Kayserispor, ligde 16. sırada yer alıyor.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Kayserispor'da teknik direktör Radomir Djalovic, aldıkları bir puanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Djalovic, karşılaşmanın ardından maçın oynandığı Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında sözlerine Konyaspor'u tebrik ederek başladı.


Rakibin ciddi anlamda mücadele verdiğini aktaran Djalovic, "Bence Kayserispor bugün sahada daha iyi olan taraftı, daha iyi olan takımdı. Takımım bugün her top için mücadele etti. Elinden geleni ortaya koydu. Birçok fırsat yakaladık oyunun içerisinde ama bunları değerlendiremedik. Futbol böyle bir oyun. Siz atamazsanız rakibiniz atar" diye konuştu.


Djalovic, golü yedikten sonra pes etmediklerinin altını çizerek, "90+3. dakikada beraberlik golünü bulduk. Oyuncularım ciddi anlamda karakter koydu. Alınan bu bir puan bizi mutlu etti" ifadelerini kullandı.








#Süper Lig
#Kayserispor
#Konyaspor
#Radomir Djalovic
