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Kayserispor sahasında GZT Giresunspor'u 2-1 yendi

Süper Lig'in 26. haftasında Yukatel Kayserispor sahasında konuk ettiği GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu. Bu sonuçla GZT Giresunspor galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kayserispor sahasında GZT Giresunsporu 2-1 yendi
Kayserispor-GZT Giresunspor

Süper Lig'de 26. hafta maçları devam ediyor. Günün 16.00 periyodundaki tek maçı Yukatel Kayserispor ile GZT Giresunspor arasında oynandı. Mücadele 2-1 ev sahibi ekibin galibiyetiyle sonuçlandı.

Kaysrispor'un gollerini 29. dakikada Mario Gavranovic ve 45+2. dakikada Mert Çetin kaydetti. GZT Giresunspor'un tek golü 86. dakikada Magomed Suleymanov'dan geldi. Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 38'e yükseltirken, GZT Giresunspor 26 puanda kaldı.

GZT Giresunspor aldığı bu mağlubiyetin ardından 3 puan hasretini 5 maça çıkardı. Ligde en son deplasmanda Galatasaray'ı yenen Giresun ekibi düşme hattında yer alıyor.

Kayserispor ligde oynadığı son 10 maçta sadece 1 kez yenildi. Bu tek yenilgisini deplasmanda Kasımpaşa karşısında 3-1'lik skorla alan sarı-kırmızılılar, 5 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor Trabzonspor'a konuk olacak. GZT Girsunspor ise sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

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