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Spor

Kayserispor’da Campanharo ile yollar ayrıldı

Kayserispor, Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo ile yolları ayırdı. Sarı-kırmızılı takımın orta saha oyuncusu ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini duyurdu.

23:44 . 31/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kayserispor’da Campanharo ile yollarını ayırdığını açıkladı

Kayserispor’da Campanharo ile yollarını ayırdığını açıkladı

Kayserispor, Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo ile sözleşmeyi feshetti.

Resmi açıklama geldi

Kayserispor’da bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın orta sahasının önemli isimlerinden Gustavo Campanharo ile yollar ayrıldı. Kayserispor’dan ayrılıp ülkesine dönmek isteyen Campanharo, kulüp yetkilileri ile görüşerek sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Trabzonspor maçı kafilesine de alınmayan Gustavo’nun, ülkesinde International takımıyla anlaştı. Türkiye’de son dönemde üst üste yaşanan depremlerin Campanharo’nun ailesi ile birlikte ülkesine dönme kararında etkili olduğu öğrenildi.

Kayserispor’dan yapılan açıklamada ise, "3 yılı aşkın sürede, 90 karşılaşmada şanlı formamızı terleten profesyonel futbolcumuz Gustavo Campanharo, ülkemizde yaşanan deprem felaketleri nedeniyle ailesi ile birlikte ülkesine dönme kararını yönetim kurulumuza iletmiştir. Bu talebi kurulumuzda değerlendirilmiş ve sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Campanharo’ya bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.




#Gustavo Campanharo
#Kayserispor
#süper lig
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