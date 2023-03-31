Kayserispor’da Campanharo ile yollar ayrıldı

Kayserispor’da bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın orta sahasının önemli isimlerinden Gustavo Campanharo ile yollar ayrıldı. Kayserispor’dan ayrılıp ülkesine dönmek isteyen Campanharo, kulüp yetkilileri ile görüşerek sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Trabzonspor maçı kafilesine de alınmayan Gustavo’nun, ülkesinde International takımıyla anlaştı. Türkiye’de son dönemde üst üste yaşanan depremlerin Campanharo’nun ailesi ile birlikte ülkesine dönme kararında etkili olduğu öğrenildi.