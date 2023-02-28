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Spor

Kayserispor'dan taraftarar yasağı paylaşımı

Kayserispor hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçında deplasman tribününe alınmayacak taraftarlar hakkında açıklama yaptı. Sarı kırmızılılar kararı savunurken, "Mesele ne Fenerbahçe ne de saygı değer Fenerbahçe taraftarı ile ilgilidir." ifadelerini kullandı.

18:24 . 28/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Süper Lig'in 24. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Kayseri İl Güvenlik Kurulu'nun kararıyla deplasman tribününe taraftar alması yasaklandı.

Kayserispor'un paylaşımı

Fenerbahçe bu kararın doğru olmadığını savunurken, "Takımımızın, 4 Mart 2023 Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maça, Kayseri İl Güvenlik Kurulu gereğince taraftarımızın alınmayacağını şaşkınlık içinde öğrenmiş bulunuyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu kararı kabul etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir." açıklamalasını yaptı.

Kayserispor ise alınan kararın doğru ve yerinde olduğunu savundu. Sarı kırmızılılar yaptığı açıklamada, "Bizlere ulaşan ve oynanacak futbol maçına; futbol doğasına uygun olmayan, kötü niyetli yaklaşımlarla ilgili mesajlar, bizi böylesine zor bir konuda Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulu’na müracaat etmeye mecbur bırakmıştır." ifadelerini kullandı.



#Kayserispor
#Fenerbahçe
#seyirci
44 dakika önce
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Kayserispor'dan taraftarar yasağı paylaşımı
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