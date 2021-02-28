Kazım Kazım'a İngiltere'de ırkçı saldırı

Championship ekiplerinden Derby County'de forma giyen Kazım Kazım, İngiltere'de ırkçı saldırıya uğradı.
Derby County ile Nottingham Forest arasında oynanan 'Doğu Midlands' derbisinde takımı 1-0 gerideyken 84. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getiren 34 yaşındaki futbolcu için sosyal medyada ırkçı paylaşımlarda bulunuldu.
Rakip takım taraftarlarının skandal söylemlerine maruz kalan Kazım'a takım arkadaşları destek mesajları gönderdi.
Milli Takımlar hesabı da Kazım Kazım'a yapılan ırkçı saldırıya ilişkin bir kınama mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada, "Toplamda 43 defa Millî formamızı giyen Kazım Kazım'a yapılan ırkçı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yanındayız Kazım" ifadelerine yer verildi.
Toplamda 43 defa Millî formamızı giyen Kazım Kazım'a yapılan ırkçı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yanındayız @ColinKazim #NoToRacism pic.twitter.com/9Ysp2lcmOK
Toplamda 43 defa Millî formamızı giyen Kazım Kazım'a yapılan ırkçı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yanındayız @ColinKazim #NoToRacism pic.twitter.com/9Ysp2lcmOK— Milli Takımlar #BizimÇocuklar (@MilliTakimlar) February 28, 2021