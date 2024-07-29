Kazımcan Karataş Orenburg'a kiralandı

Kazımcan Karataş
Galatasaray, sol bek oyuncusu Kazımcan Karataş'ın sezon sonuna kadar Rus ekibine kiralandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Profesyonel futbolcumuz Kazımcan Karataş’ın 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda FC Orenburg ile anlaşmaya varılmıştır."
Kazımcan Karataş geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Ankaragücü'ne kiralanmış toplamda 24 maça çıkarken skor katkısı verememişti.
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2 gün önce