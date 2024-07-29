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Spor

Kazımcan Karataş Orenburg'a kiralandı

Galatasaray, 21 yaşındaki sol bek oyuncusu Kazımcan Karataş'ın Rus ekiplerinden Orenburg'a sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

19:09 - 29/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Kazımcan Karataş
Kazımcan Karataş

Galatasaray, sol bek oyuncusu Kazımcan Karataş'ın sezon sonuna kadar Rus ekibine kiralandığını açıkladı.


Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcumuz Kazımcan Karataş’ın 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda FC Orenburg ile anlaşmaya varılmıştır."


Kazımcan Karataş geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Ankaragücü'ne kiralanmış toplamda 24 maça çıkarken skor katkısı verememişti.








#Galatasaray
#Kazımcan Karataş
#Orenburg
#Transfer
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