Kenan Karaman'ın transferi imzaya kaldı

Transfer çalışmalarını sürdüren ve özellikle yerli isimlere yönelen Beşiktaş, Kenan Karaman transferinde sona yaklaştı.
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası’nın ardından milli futbolcuyla görüşmelerini hızlandıran siyah-beyazlılar, Kenan Karaman’la prensip anlaşmasına vardı.
Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş, yıllık 900 bin euro garanti para ve bonus ödemesi yapacak.
Kenan Karaman’la 3 yıllık anlaşmaya varan ve son pürüzleri gideren siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde bu futbolcunun transferini açıklaması bekleniyor.
- Sağ açık, sol açık ve forvet bölgelerinde forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla çıktığı 28 karşılaşmada 7 gol atıp 2 de asist yaptı.
Rusya'ya 54 yıl sonra deplasmanda gol atan ilk Türk [🇹🇷] #KenanKaraman pic.twitter.com/pMQqRcy5T4
Rusya'ya 54 yıl sonra deplasmanda gol atan ilk Türk [🇹🇷] #KenanKaraman pic.twitter.com/pMQqRcy5T4— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 11, 2020