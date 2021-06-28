Spor Kenan Karamanın transferi imzaya kaldı
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Kenan Karaman'ın transferi imzaya kaldı

Kenan Karaman transferi için bir süredir görüşme halinde olan Beşiktaş, milli oyuncuyla prensipte anlaştı. Siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde transferi resmiyete dökmesi bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Kenan Karamanın transferi imzaya kaldı
A Milli Takım formasıyla çıktığı 25 maçta 5 gol kaydetti.

Transfer çalışmalarını sürdüren ve özellikle yerli isimlere yönelen Beşiktaş, Kenan Karaman transferinde sona yaklaştı.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası’nın ardından milli futbolcuyla görüşmelerini hızlandıran siyah-beyazlılar, Kenan Karaman’la prensip anlaşmasına vardı.

Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş, yıllık 900 bin euro garanti para ve bonus ödemesi yapacak.

Kenan Karaman’la 3 yıllık anlaşmaya varan ve son pürüzleri gideren siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde bu futbolcunun transferini açıklaması bekleniyor.

  • Sağ açık, sol açık ve forvet bölgelerinde forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla çıktığı 28 karşılaşmada 7 gol atıp 2 de asist yaptı.

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