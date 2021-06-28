Kenan Karaman'ın transferi imzaya kaldı

Transfer çalışmalarını sürdüren ve özellikle yerli isimlere yönelen Beşiktaş, Kenan Karaman transferinde sona yaklaştı.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası’nın ardından milli futbolcuyla görüşmelerini hızlandıran siyah-beyazlılar, Kenan Karaman’la prensip anlaşmasına vardı.

Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş, yıllık 900 bin euro garanti para ve bonus ödemesi yapacak.

Kenan Karaman’la 3 yıllık anlaşmaya varan ve son pürüzleri gideren siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde bu futbolcunun transferini açıklaması bekleniyor.

Sağ açık, sol açık ve forvet bölgelerinde forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla çıktığı 28 karşılaşmada 7 gol atıp 2 de asist yaptı.

SPOR Kenan Karaman'dan transfer açıklaması: "Türkiye'de oynamak isterim"