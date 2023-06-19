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Spor

Kendi yarı sahasından harika gol

MLS takımlarından Real Salt Like forması giyen Pablo Ruiz, DC United kalesine harika bir gol attı.

11:06 . 19/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kendi yarı sahasından muazzam gol

Kendi yarı sahasından muazzam gol

Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Real Salt Like forması giyen Pablo Ruiz takımının DC United karşılaşmasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.


İlk yarının sonlarına doğru sahneye çıkan 24 yaşındaki futbolcu kendi yarı sahasından topa muazzam bir vuruş yaparak DC United kalecisi Tyler Miller'ı avladı.


Pablo Ruiz'in atmış olduğu bu olağanüstü gol sosyal medyada gündem oldu.


51.dakika da 2'nci golü bulan Real Salt Like , 53.dakikada DC United futbolcusu Durkin'İn golüne engel olamayınca maç 2-1 sona erdi .


İşte Pablo Ruiz'in maça damga vuran o golü:




#MLS
#pablo ruiz
#real salt like
#dc united
8 dakika önce
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