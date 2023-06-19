Kendi yarı sahasından harika gol

Kendi yarı sahasından muazzam gol
Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Real Salt Like forması giyen Pablo Ruiz takımının DC United karşılaşmasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
İlk yarının sonlarına doğru sahneye çıkan 24 yaşındaki futbolcu kendi yarı sahasından topa muazzam bir vuruş yaparak DC United kalecisi Tyler Miller'ı avladı.
Pablo Ruiz'in atmış olduğu bu olağanüstü gol sosyal medyada gündem oldu.
51.dakika da 2'nci golü bulan Real Salt Like , 53.dakikada DC United futbolcusu Durkin'İn golüne engel olamayınca maç 2-1 sona erdi .