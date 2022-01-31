Kim Min Jae 23 milyon Euro

Fenerbahçe’de savunmadaki performansıyla dikkat çeken Kim Min Jae’nin menajeri İstanbul’a geldi. Güney Koreli stoperin menajeri yöneticilerle görüşürken, futbolcusuna Avrupa’nın önemli kulüplerinden gelen teklifleri ilettiği öğrenildi.

Kim Min Jae de kariyerini Avrupa’nın üst düzey liglerinde sürdürmek istiyor. Fenerbahçe yönetimi ise devre arası transfer döneminde 25 yaşındaki stoperi kesinlikle satmayı düşünmüyor. Kim Min Jae’nin sözleşmesinde serbest kalma bedeli yer aldığı ve bu bedelin de 23 milyon Euro olduğu belirtildi. Fenerbahçe yönetiminin de Kim Min Jae’yi 20 milyon Euro’dan aşağıya bir rakama satmayı düşünmediği gelen haberler arasında.

Fenerbahçe formasıyla 27 maça çıktı.

Gençlere teklif yağıyor

Fenerbahçe’de Kim Min jae konusunda bu gelişmeler yaşanırken, takımda forma şansı bulamayan genç oyuncular Burak Kapacak ve Çağtay Kurukalıp’a Çaykur Rizespor talip oldu. Sarı-lacivertliler iki oyuncu için yapılan kiralama teklifine sıcak bakarken, sözleşmelerine belli sayıda maç oynama garantisi istiyor. Özellikle Burak’tan beklentileri yüksek olan Fenerbahçe oynama garantisi verilmesi durumunda genç futbolcuyu Çaykur Rizespor’a verecek. GZT Giresunspor da Fenerbahçe’nin genç yıldızı Muhammed Gümüşkaya’yı kiralık olarak transfer etmek istiyor. Sarı-lacivertli takımın altyapısından yetişen Arda Güler ile Arda Okan Kurtulan’a da TFF 1. Lig ekiplerinden transfer teklifleri var. Fenerbahçe de tecrübe kazanmaları adına genç oyuncuları kiralamaya sıcak bakıyor.

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