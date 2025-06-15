Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak başpehlivanlar belli oldu

Yağlı Güreş Ligi'nin bu yılki 3. etabı Sekapark Yağlı Pehlivan Güreşleri sonrası oluşan puan durumuna göre Kırkpınar'a katılacak "ilave 8 başpehlivan" belli oldu.

Kırkpınar'da son iki yılın şampiyonu Yusuf Can Zeybek, bu yıl da birinciliği elde etmesi durumunda ebedi altın kemerin sahibi olacak.