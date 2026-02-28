Yeni Şafak
Kocaelispor - Beşiktaş: 0-1

28/02/2026, Cumartesi
G: 28/02/2026, Cumartesi
Emmanuel Agbadou'nun gol sevinci
Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Bu skorla birlikte Beşiktaş'ın ligdeki namağlup serisi 13 maça yükseldi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi siyah beyazlı takım 1-0 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada Emmanuel Agbadou kaydetti.

Bu skorla birlikte Beşiktaş puanını 46'ya yükseltti. Ayrıca siyah beyazlı takımın ligdeki namağlup serisi 13 maça yükseldi. Kocaelispor ise 30 puanda kaldı.

Gelecek hafta Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Kocaelispor ise deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak.


Kocaelispor-Beşiktaş maç özeti

18. dakikada sağ kanatta topla hareketlenen Agyei, Rıdvan Yılmaz'ı geçerek ortasını yaptı. Ndidi'nin ceza sahasında müdahale ettiği meşin yuvarlak, kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

32. dakikada sol kanattan Rıdvan Yılmaz'ın ortasında, ceza sahasında topla buluşan Oh'un şutunda top dışarı çıktı.

36. dakikada sağda Ahmet Oğuz'un uzun taç atışında, savunmadan seken topa ceza sahası çizgisi üzerinde Keita'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

Ayrıntılar geliyor...






