Kocaelispor - Galatasaray maçı CANLI SKOR - CANLI ANLATIM

16:009/11/2025, Pazar
G: 9/11/2025, Pazar
Kocaelispor - Galatasaray maçı canlı anlatımı
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında lider Galatasaray, Kocaelispor'un konuğu oluyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Kocaelispor'la karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...


Kocaelispor - Galatasaray maçı 11'leri


Kocaelispor:
Jovanovic, Ahmet, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Linetty, Tarkan, Keita, Tayfur, Agyei, Serdar Dursun.
Galatasaray:
Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Barış Alper, Icardi, Osimhen.

Galatasaray'da iki eksik


Galatasaray'da ameliyat edilen Yunus Akgün ile sakatlığı bulunan İlkay Gündoğan, Kocaelispor maçında forma giyemiyor. Lucas Torreira ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.





#Süper Lig
#Galatasaray
#Kocaelispor
15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
