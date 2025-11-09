Kocaelispor - Galatasaray maçı CANLI SKOR - CANLI ANLATIM

Kocaelispor - Galatasaray maçı canlı anlatımı
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında lider Galatasaray, Kocaelispor'un konuğu oluyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Kocaelispor'la karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
Kocaelispor - Galatasaray maçı 11'leri
Kocaelispor:
Jovanovic, Ahmet, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Linetty, Tarkan, Keita, Tayfur, Agyei, Serdar Dursun.
Galatasaray:
Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Barış Alper, Icardi, Osimhen.
Galatasaray'da iki eksik
Galatasaray'da ameliyat edilen Yunus Akgün ile sakatlığı bulunan İlkay Gündoğan, Kocaelispor maçında forma giyemiyor. Lucas Torreira ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
