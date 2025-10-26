Yeni Şafak
Kocaelispor üst üste 3. galibiyetini aldı

26/10/2025, Pazar
AA
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor ile Corendon Alanyaspor, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda karşılaştı. Kocaelisporlu Serdar Dursun, gol sevinci yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor ile Corendon Alanyaspor, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda karşılaştı. Kocaelisporlu Serdar Dursun, gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 2-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.

Körfez temsilcisi, 16 yıl sonra çıktığı Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor. Ligde çıktığı ilk 7 maçta 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan Kocaelispor, rakip fileleri 4 kez havalandırırken kalesinde 12 gol gördü.


Transfer döneminde kadrosuna 18 oyuncu katan yeşil-siyahlı ekip, futbolcuların birbirine uyum sağlaması ve mücadele gücünü artırmasıyla sahadan 8. haftadan itibaren iyi sonuçlar almaya başladı.


Ligin 8. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u 1-0 yenen Kocaeli temsilcisi, sonrasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2, dün de evinde Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.


Kocaelispor, aldığı seri galibiyetlerle puanını 11'e çıkardı. Körfez temsilcisi, sahasındaki son 2 maçta kalesinde gol görmedi.


Yeşil-siyahlı ekibin yeni transferi Tayfur Bingöl de golleriyle takıma katkı sağlıyor. Bingöl, Kocaelispor formasıyla çıktığı 4 maçta 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

