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Kocaelispor'a Süper Lig'den transfer: Anlaşma sağlandı

Kocaelispor'a Süper Lig'den transfer: Anlaşma sağlandı

18:4513/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Samet Yalçın, son olarak Bodrum FK forması giymiş geçtiğimiz günlerde sözleşmesini feshetmişti.
Samet Yalçın, son olarak Bodrum FK forması giymiş geçtiğimiz günlerde sözleşmesini feshetmişti.

Trendyol 1.Lig'in lideri Kocaelispor ara transferde gaza bastı. Yeşil-siyahlılar, Süper Lig ekibi Bodrum FK'dan da Samet Yalçın'ı kadrosuna katıyor.

Trendyol 1.Lig takımlarından Kocaelispor, ara transfer dönemine hızlı başladı. Genç stoperi Haşim Arda Sarman'ı TFF 2. lig ekibi Belediye Derincespor'a kiralık olarak veren Kocaelispor'da bir süredir kamuoyunda transferine kesin gözüyle bakılan ve 1,5+1 yıllık prensipte anlaşılan Samet Yalçın için de açıklama yapıldı.


Kocaelispor Kulübü'nden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

“Futbolcu Samet Yalçın'ın kulübümüze nihai transferi konusunda Bodrum FK ile mutabakata varılmıştır. Samet Yalçın, kulübümüzle ileri transfer görüşmeleri yapmak ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere yarın akşam şehrimize gelecektir”


Bodrum FK'da oynayan 30 yaşındaki merkez orta saha bu sezon 12 maçta forma giydi. Tecrübeli oyuncu yarın Kocaeli'ye gelerek önce sözleşme detaylarını kulüp yöneticileriyle görüşecek, ardından sağlık kontrolünden geçecek. Samet Yalçın'ın çarşamba günü takımla birlikte antrenmana çıkması planlanıyor.





#Kocaelispor
#Bodrum FK
#Transfer
#Samet Yalçın

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