Kocaelispor'a Süper Lig'den transfer: Anlaşma sağlandı

Trendyol 1.Lig takımlarından Kocaelispor, ara transfer dönemine hızlı başladı. Genç stoperi Haşim Arda Sarman'ı TFF 2. lig ekibi Belediye Derincespor'a kiralık olarak veren Kocaelispor'da bir süredir kamuoyunda transferine kesin gözüyle bakılan ve 1,5+1 yıllık prensipte anlaşılan Samet Yalçın için de açıklama yapıldı.